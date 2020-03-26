Россия пойдет ва-банк: эксперт о праздновании Дня победы в Москве
Россия собирается праздновать День победы в любых условиях. Вызов коронавируса достаточно мощный для всего мира. Неизвестно, кто из лидеров стран приедет на парад в Москву 9 мая. Но Россия не откажется от "победобесия".
Об этом 24 каналу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.
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Россия будет пытаться приложить максимум усилий, чтобы собрать большое количество высоких гостей на параде 9 мая. Важно, например, приедет ли лидер Китая Си Цзиньпин. Впрочем, для большинства мировых лидеров встанет вопрос открытости границ ЕС, как будет осуществляться авиасообщение. Прошли времена, когда в Россию будут стремиться приехать угодно,
– убежден Евгений Магда.
По его словам, Россия будет осуществлять какие-то противоэпидемические мероприятия и при этом вести подготовку к параду. И это очень хорошо демонстрирует кремлевскую логику.
Кремль готов пойти на что угодно, чтобы не сорвались планы празднования Дня победы. Чтобы Путин не оказался во внешнеполитическом одиночестве. Кремль во многих вопросах будет идти ва-банк,
– отмечает Магда.
Политолог отмечает: в ситуации с визитами представителей Запада в Москву будет достаточно поводов подумать для тех, кто отвечает за безопасность мировых лидеров. Западные разведки имеют объективную информацию о том, что происходит на территории России в связи с пандемией коронавируса.
Что известно о параде в Москве на 9 мая?
- Парад празднования победы во Второй мировой в Москве происходит каждый год.
- В прошлом 2019 году на парад в Москву приехали 30 представителей разных стран, среди которых Вьетнам, Зимбабве, Сербия, Китай, Куба и другие. Отказались ехать даже Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.
- На парад 2020 года Путин пригласил западных лидеров. В частности, президент Франции Макрон дал свое согласие. Другие лидеры западных стран не дали окончательно ответа.
- Департамент доступа к публичной информации Офиса Президента сообщал, что Российская Федерация не прислала украинскому президенту Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.
- По состоянию на 25 марта в России подтверждено 495 случаев инфицирования, 1 человек умер от коронавируса. Но наблюдатели убеждены, что Кремль скрывает реальной цифры.
- Как сообщил rbc.ru после своего запроса в Минобороны РФ, подготовка к параду в Москве на 75-летие победы идет полным ходом и не остановлена из-за коронавируса. Среди защитных мероприятий, которые там предприняли – размещение бактерицидных ламп, которые не убивают вирус. Иностранным участникам парада придется пройти карантин дважды.