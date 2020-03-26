Росія піде ва-банк: експерт про відзначення Дня перемоги в Москві

Росія збирається святкувати День перемоги за будь-яких умов. Виклик коронавірусу дуже потужний для всього світу. Невідомо, хто із лідерів країн приїде на парад до Москви 9 травня. Але Росія не відмовиться від "побєдобєсія".

Про це 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Росія намагатиметься докласти максимум зусиль, щоб зібрати велику присутність високих гостей на параді 9 травня. Важливо, приміром, чи приїде лідер Китаю Сі Цзіньпін. Утім, для більшості світових лідерів постане питання відкритості кордонів ЄС, як здійснюватиметься авіасполучення. Минули часи, коли до Росії прагнутимуть приїхати будь-що,

– переконаний Євген Магда.

За його словами, Росія здійснюватиме якісь протиепідеміологічні заходи і при цьому вестиме підготовку до параду. І це дуже добре демонструє кремлівську логіку.

Кремль готовий піти на що завгодно, аби не зірвалися плани святкування Дня перемоги. Щоб Путін не опинився у зовнішньополітичній самотності. Кремль у багатьох питаннях йтиме у ва банк,

– зазначає Магда.

Політолог зазначає: в ситуації із візитами представників Заходу до Москви буде достатньо приводів подумати для тих, хто відповідає за безпеку світових лідерів. Західні розвідки мають об’єктивну інформацію про те, що відбувається на території Росії у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Що відомо про парад у Москві до 9 травня?