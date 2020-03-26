Росія піде ва-банк: експерт про відзначення Дня перемоги в Москві
Росія збирається святкувати День перемоги за будь-яких умов. Виклик коронавірусу дуже потужний для всього світу. Невідомо, хто із лідерів країн приїде на парад до Москви 9 травня. Але Росія не відмовиться від "побєдобєсія".
Про це 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
Читайте також Санкції проти Росії та коронавірус: як Кремль маніпулює пандемією
Росія намагатиметься докласти максимум зусиль, щоб зібрати велику присутність високих гостей на параді 9 травня. Важливо, приміром, чи приїде лідер Китаю Сі Цзіньпін. Утім, для більшості світових лідерів постане питання відкритості кордонів ЄС, як здійснюватиметься авіасполучення. Минули часи, коли до Росії прагнутимуть приїхати будь-що,
– переконаний Євген Магда.
За його словами, Росія здійснюватиме якісь протиепідеміологічні заходи і при цьому вестиме підготовку до параду. І це дуже добре демонструє кремлівську логіку.
Кремль готовий піти на що завгодно, аби не зірвалися плани святкування Дня перемоги. Щоб Путін не опинився у зовнішньополітичній самотності. Кремль у багатьох питаннях йтиме у ва банк,
– зазначає Магда.
Політолог зазначає: в ситуації із візитами представників Заходу до Москви буде достатньо приводів подумати для тих, хто відповідає за безпеку світових лідерів. Західні розвідки мають об’єктивну інформацію про те, що відбувається на території Росії у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Що відомо про парад у Москві до 9 травня?
- Парад святкування перемоги у Другій світовій у Москві відбувається кожного року.
- Минулого 2019 року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. Відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.
- На парад 2020 року Путін запросив західних лідерів. Зокрема, президент Франції Макрон дав свою згоду. Інші лідери західних країн не надали остаточно відповіді.
- Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента повідомляв, що Російська Федерація не надіслала українському президенту Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.
- Станом на 25 березня в Росії підтверджено 495 випадків інфікування, 1 людина померла від коронавірусу. Але спостерігачі переконані, що Кремль приховує реальній цифри.
- Як повідомило rbc.ru після свого запиту у Міноборони РФ, підготовка до параду у Москві на 75-річчя перемоги йде повним ходом і не зупинена через коронавірус. Серед захисних заходів, які там вжили – установлення бактерицидних ламп, які не вбивають вірус. Іноземним учасникам параду доведеться пройти карантин двічі.