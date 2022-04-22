"Денацифицировали" удобрения: оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине
Источник:телеграм Николая Лукашука
Оккупанты 22 апреля нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Около 19:20 снаряд попал возле здания с сельскохозяйственной техникой в Синельниковском районе.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на официальной странице в телеграме. Чиновник подчеркнул, что неизвестно, что именно оккупанты хотели "денацифицировать" – вблизи обстрелянного здания никаких военных подразделений не было.
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Оккупанты "денацифицировали" удобрения на Днепропетровщине
Лукашук отметил, что в результате вражеского ракетного удара в помещении с сельскохозяйственной техникой выбило стекла, а также была повреждена крыша здания. К счастью, обошлось без пострадавших.
Никаких военных подразделений там не было. Никаких "нацистов", огневых точек или боевых биомодифицированных гусей,
– подчеркнул глава ДОР.
К слову, Лукашук обратил внимание на вчерашние сообщения росСМИ, которые писали о якобы "уничтожении одного батальона украинских военных" в результате удара оккупантов по железной дороге в Новомосковском районе.
Батальон – это около 500 человек. А в результате вчерашнего обстрела пострадали 5 человек – проводники, которые к военному делу не имеют отношения. Что сегодня сделали оккупанты? Денацифицировали удобрения? Демилитаризовали трактористов? Что потом расскажет их печать?
– добавил чиновник.
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