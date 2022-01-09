Денег от МВФ больше не будет, – Шабунин о срыве конкурса в САП
Источник:24 канал
История со срывом конкурса в Специализированную антикоррупционную прокуратуру может повлиять на отношения с МВФ. Денег от фонда, вероятно, не будет.
Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, ситуация с САП может дорого стоить Украине.
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Инвесторы бегут
"Денег (от Международного валютного фонда – 24 канал) больше не будет. Чтобы мы были без иллюзий", – считает Виталий Шабунин.Важно! Еще в ноябре Украина обязалась выполнить 12 условий для следующих траншей МВФ. В частности, ввести в действие изменения в закон про САП.
По мнению главы Центра противодействия коррупции, начнется поднятие процентных ставок Нацбанками всех ключевых стран. В частности, процентную ставку точно будут поднимать США. Это означает, что из ценных бумаг, долгов и развивающихся стран инвесторы будут убегать.
Все равно они (Офис Президента – 24 канал) будут вынуждены исправить историю с САП. Только тогда это будет стоить им и стране гораздо дороже.
Срыв конкурса в САП: последние новости
- 21 декабря 2021 года члены комиссии не набрали достаточного количества голосов за избрание нового антикоррупционного прокурора, в результате этого конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова сорвали.
- В то же время саботировали процесс почти все члены, которые делегировала Верховная Рада.
- Американское посольство в Киеве призвало Украину избрать руководителя САП как можно быстрее. В то же время требуют не блокировать работу органа.