Деньги будут максимально быстро и без бюрократии, – Зеленский о 40 миллиардах от США

Палата представителей Конгресса США поддержала новую помощь Украине на 40 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский отметил, что деньги поступят быстро и без бюрократии.

Зеленский поблагодарил Штаты за это решение. Скоро будет голосовать Сенат, а затем проект попадет на подпись президенту Джо Байдену и вступит в силу.

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Бюрократии не будет

Зеленский объяснил, в чем состоит позитив. Эти деньги используют максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего это оружие, боеприпасы и оборудование.

Однако, по словам президента, это также поддержка расследования военных преступлений российских оккупантов, поддержка дипломатической работы.

Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе и администрации за эту поддержку,

– сказал глава государства. Подробнее о помощи от США

Подробнее о помощи от США

Палата представителей США 11 мая проголосовала за законопроект о 40 миллиардах долларов в поддержку Украины. Это первая сумма, которую Америка выделила Украине после подписания закона о ленд-лизе. Инициативу поддержали 368 законодателей, только 57 были против.

Авторы законопроекта отмечали, что США несут моральную ответственность за оказание этой поддержки. Следует немедленно положить конец тяжелым потерям и привлечь Путина и его сторонников к ответственности.

Что этому предшествовало

9 мая Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Благодаря ему США смогут передавать оружие Украине по упрощенной процедуре. К слову, последний раз подписывали такой закон во время Второй мировой войны.

В тот день американский президент призвал Конгресс как можно быстрее одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов помощи Украине.

10 мая СМИ писали, что военная помощь Украине по ленд-лизу может быть увеличена до 40 миллиардов долларов. Отмечали, что дополнительные деньги будут отправлены на военную помощь и гуманитарные вопросы.

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