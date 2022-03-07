Деньги из "Пакета малыша" отныне можно потратить на любые нужды
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Семьи с детьми, которые захотели получить "Пакет малыша" деньгами, теперь могут потратить их на любые нужды. Это будет актуально в течение всего периода военного положения.
Соответствующее изменение в постановлении об единоразовой помощи Кабмин уже принял. Оно вступило в силу 5 февраля. А уже через два дня об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Как получить деньги
Также предусмотрена и облегченная система получения средств. Теперь для этого не нужно открывать отдельный счет в банке.
Детально о принятых изменениях:
- достаточно указать любой активный счет в "ПриватБанке";
- средства можно использовать для приобретения лекарств, продуктов и даже топлива.
Следует отметить, что эти изменения будут действовать еще 1 месяц после завершения военного положения в Украине.
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Читайте текст сообщения Людмилы Денисовой:
Семьи с детьми, изъявившие желание получить монетизированную форму единовременной помощи «Пакет малыша» могут потратить средства на любые необходимые товары и цели без ограничений.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров Украины 05.03.2022. № 204. Теперь согласно постановлению:
Не нужно открывать специальный счет для начисления таких средств, достаточно указать любой активный счет в ПриватБанке. Средства могут быть использованы для приобретения лекарств, продуктов питания, топлива и прочего в период военного положения и месяц после его окончания. Для использования средств установлен срок на период военного положения и месяц после него.