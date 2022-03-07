Відповідну зміну до постанови про одноразову допомогу Кабмін вже ухвалив. Вона набула чинності 5 лютого. А вже через два дні про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Також передбачили й полегшену систему отримання коштів. Тепер для цього не потрібно відкривати окремий рахунок у банку.
Детально про ухвалені зміни:
- достатньо вказати будь-який активний рахунок в "ПриватБанку";
- кошти можна використати на придбання ліків, продуктів чи навіть пальне.
Слід зауважити, що ці зміни будуть чинними ще 1 місяць після завершення воєнного стану в Україні.
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Читайте текст допису Людмили Денісової:
Сім'ї з дітьми, які виявили бажання отримати монетизовану форму одноразової допомоги «пакунок малюка» можуть витратити кошти на будь-які необхідні товари та цілі без обмежень.
Відповідні зміни затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022. № 204. Відтепер згідно із постановою:
Не потрібно відкривати спеціальний рахунок для нарахування таких коштів, достатньо вказати будь-який активний рахунок в "Приватбанк". Кошти можуть бути використані на придбання ліків, продуктів харчування, пальне тощо в період воєнного стану та місяць після його закінчення. Для використання коштів встановлено строк на період воєнного стану та місяць після нього.