Как украинские громады помогают фронту: на что идут миллиарды из местных бюджетов

Украинские общины в 2024 году потратили 2,4 миллиарда гривен на поддержку армии, из которых 1,6 миллиарда гривен – на дроны и РЭБы. Несмотря на сокращение доходов, помощь фронту выросла на 900 миллионов гривен по сравнению с 2023 годом.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Центр развития инноваций и общественную инициативу “Игла”. Три года большой войны кардинально изменили приоритеты местной власти.

Читайте также В Украине стали чаще подделывать деньги: какие купюры стоит проверять максимально внимательно

Общины продолжают поддерживать армию

Если в 2022 году общины тратили средства преимущественно на бронежилеты, тепловизоры и топливо, то в 2024-м главный акцент сделан на дроны, средства радиоэлектронной борьбы и фортификационные сооружения.

За первые три квартала 2024 года 262 общины, которые предоставили данные для исследования Центра развития инноваций и общественной инициативы "Игла", потратили на поддержку обороны 2,4 миллиарда гривен. Из них 1,6 миллиарда гривен ушло именно на закупку беспилотников и РЭБов – эти технологии стали ключевыми на поле боя.

Как изменились приоритеты

Еще в первый год полномасштабного вторжения крупнейшие статьи расходов местных бюджетов на помощь фронту включали:

бронежилеты,

тепловизоры,

топливо,

транспорт для военных.

Но уже в 2023 – 2024 годах общины переориентировались на дроны, электронную борьбу и укрепление оборонительных рубежей. Это объясняется тем, что армия получила больше централизованных поставок амуниции, а потребности изменились.

По данным исследования, больше всего средств на оборонные нужды в 2024 году потратил Киев. Это неудивительно, ведь столица имеет один из самых мощных бюджетов. Однако даже малые общины продолжают помогать военным, несмотря на сокращение местных доходов.

В частности, в 2024 году местные бюджеты уже не получали так называемый "военный" НДФЛ – налог, который ранее платили военные и силовики в бюджеты общин.

В конце 2023 года парламент решил вернуть эти средства в госбюджет, мотивируя это тем, что оборона – это функция государства.

Несмотря на это, общины смогли найти дополнительные ресурсы, чтобы поддерживать армию. Расходы выросли на 900 миллионов гривен по сравнению с 2023 годом.

Подытоживая, местное самоуправление за три года большой войны продемонстрировало чрезвычайную устойчивость и способность адаптироваться к новым реалиям.

Несмотря на сокращение доходов, общины продолжают поддерживать армию, и их вклад становится все более технологичным: дроны, РЭБы и инженерные сооружения сейчас играют ключевую роль в помощи фронту.