Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Центр розвитку інновацій та громадську ініціативу “Голка”. Три роки великої війни кардинально змінили пріоритети місцевої влади.

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Громади продовжують підтримувати армію

Якщо у 2022 році громади витрачали кошти переважно на бронежилети, тепловізори та паливо, то у 2024-му головний акцент зроблено на дрони, засоби радіоелектронної боротьби і фортифікаційні споруди.

За перші три квартали 2024 року 262 громади, які надали дані для дослідження Центру розвитку інновацій та громадської ініціативи "Голка", витратили на підтримку оборони 2,4 мільярда гривень. З них 1,6 мільярда гривень пішло саме на закупівлю безпілотників та РЕБів – ці технології стали ключовими на полі бою.

Як змінилися пріоритети

Ще в перший рік повномасштабного вторгнення найбільші статті витрат місцевих бюджетів на допомогу фронту включали:

бронежилети,

тепловізори,

паливо,

транспорт для військових.

Але вже у 2023 – 2024 роках громади переорієнтувалися на дрони, електронну боротьбу та зміцнення оборонних рубежів. Це пояснюється тим, що армія отримала більше централізованих поставок амуніції, а потреби змінилися.

За даними дослідження, найбільше коштів на оборонні потреби у 2024 році витратив Київ. Це не дивно, адже столиця має один із найпотужніших бюджетів. Проте навіть малі громади продовжують допомагати військовим, незважаючи на скорочення місцевих доходів.

Зокрема, у 2024 році місцеві бюджети вже не отримували так званий "військовий" ПДФО – податок, який раніше сплачували військові та силовики до бюджетів громад.

Наприкінці 2023 року парламент вирішив повернути ці кошти до держбюджету, мотивуючи це тим, що оборона – це функція держави.

Попри це, громади змогли знайти додаткові ресурси, щоб підтримувати армію. Витрати зросли на 900 мільйонів гривень у порівнянні з 2023 роком.

Підсумовуючи, місцеве самоврядування за три роки великої війни продемонструвало надзвичайну стійкість і здатність адаптуватися до нових реалій.

Попри скорочення доходів, громади продовжують підтримувати армію, і їхній внесок стає все більш технологічним: дрони, РЕБи та інженерні споруди нині відіграють ключову роль у допомозі фронту.