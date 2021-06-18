Деньги с растаможки "евроблях" - на борьбу с COVID-19 законопроект уже в Раде

В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, инициированный правительством. Согласно документу, средства, которые поступят от растаможки авто на еврономерах, должны уйти на преодоление коронавируса.

Таким образом Кабинет министров стремится привлечь в спецфонд госбюджета 1,4 миллиарда гривен. Эти деньги хотят потратить, как на меры борьбы с COVID-19, так и вакцинальную кампанию.

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Законопроект передали на рассмотрение профильному комитету

В парламенте документ зарегистрировали 17 июня. Уже на следующий день он попал на рассмотрение комитета по вопросам бюджета.

Законы о "евробляхах" Зеленский подписал 12 мая

Отметим, что законы о льготной растаможке так называемых "евроблях" президент подписал 12 мая. Документы существенно облегчили растаможку автомобилей, импортированных из Европы. Парламент поддержал законы еще в апреле.

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Главные положения законов об упрощенной растаможке:

Автомобили с єврорегистрацией, бывшие в употреблении, старше 5 лет, и ввезенные в Украину до конца 2020 года облагаются по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от года выпуска автомобиля, объема и типа двигателя. На нее не будет влиять стоимость машины.

Базовая ставка будет колебаться от 0 до 150 евро. Максимально стоимость растаможки, в большинстве случаев, не должна превысить 1000 евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

По льготному механизму владелец может растаможить один автомобиль одной категории.

Под действие законов не подпадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, из России или ввезенные с временно оккупированной территории Украины.