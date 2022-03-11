Деньги превращаются в бомбы против Украины: польский дипломат раскритиковал Германию

Польский дипломат решительно осудил позицию Германии, которая не спешит избавляться от зависимости от России и ее газа.

Из-за такой неоднозначной позиции страдает Украина и ее мирное население, на которое страна-агрессор сбрасывает бомбы.

Важно Оппозиция в Германии призывает остановить поставки газа "Северным потоком – 1"

Яцек Сарюш-Вольский в своем твиттере опубликовал простую схему, из которой видно, что Россия дает Германии газ и получает за это деньги. Эти доходы страна-агрессор использует против Украины. Всё очень просто. Фотографию польский политик подписал очень лаконично, просто спросив, нормально ли это.

Польский дипломат раскритиковал Германию / Фото из твиттера Яцека Сарюш-Вольского

Газовая зависимость Европы

Ранее Германия остановила сертификацию "Северного потока – 2". А компания-оператор объявила о банкротстве. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уже назвала этот проект "мертвым".

ФРГ поняла, что нужно избавляться от зависимости от России и решила постепенно перейти на другие источники поставок энергоресурсов. Однако это не делается за одну ночь: переход будет длительным.

США, Канада и Великобритания уже запретили импорт нефти, газа и угля из России. А Европейская комиссия планирует заменить более 70% импорта российского газа уже в этом году.

Больше о запрете США на импорт нефти из России: смотрите видео

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