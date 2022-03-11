Через таку неоднозначну позицію страждає Україна та її мирне населення, на яке країна-агресорка скидає бомби.

Важливо Опозиція в Німеччині закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

Яцек Сарюш-Вольський у своєму твітері опублікував просту схему, з якої видно, що Росія надає Німеччині газ та отримує за це гроші. Ці прибутки країна-агресорка використовує проти України. Все дуже просто. Світлину польський політик підписав дуже лаконічно, просто запитавши, чи це нормально.



Польський дипломат розкритикував Німеччину / Фото з твітеру Яцека Сарюш-Вольського

Газова залежність Європи

Раніше Німеччина таки зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". А компанія-оператор оголосила про банкрутство. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вже назвала цей проєкт "мертвим".

ФРН зрозуміла, що потрібно позбуватися залежності від Росії і вирішила поступово перейти на інші джерела постачання енергоресурсів. Проте це не робиться за одну ніч: перехід буде тривалим.

А от США, Канада та Велика Британія вже заборонили імпорт нафти, газу та вугілля з Росії. А Європейська комісія має план замінити понад 70% імпорту російського газу вже цього року.

Більше про заборону США на імпорт нафти з Росії: дивіться відео

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