"Деньги, работа, жилье": Шмыгаль рассказал о масштабной программе поддержки переселенцев

Президент Украины анонсировал масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за российской агрессии. 21 марта правительство реализует эту программу.

Во время брифинга премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что эта программа охватывает 3 основных направления, а именно: деньги, работа, жилье.

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Правительство внедрило конкретную помощь переселенцам: 3 направления

Деньги. Каждому переселенцу, переехавшему из зоны боевых действий, государство будет выплачивать минимальную денежную ежемесячную помощь в сумме 2 000 гривен. Без бумаг и бюрократии – через приложение Действие на карту в банке. При этом на каждого внутриперемещенного ребенка государство будет давать родителям или опекунам по 3 тысячи гривен.

Каждому переселенцу, переехавшему из зоны боевых действий, государство будет выплачивать минимальную денежную ежемесячную помощь в сумме 2 000 гривен. Без бумаг и бюрократии – через приложение Действие на карту в банке. При этом на каждого внутриперемещенного ребенка государство будет давать родителям или опекунам по 3 тысячи гривен. Регионы. Государство начинает выплаты тем работодателям, которые принимают на работу переселенцев из пострадавших регионов. 6500 гривен за каждого трудоустроенного. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда.

Государство начинает выплаты тем работодателям, которые принимают на работу переселенцев из пострадавших регионов. 6500 гривен за каждого трудоустроенного. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда. Жилье. Неделю назад правительство приняло решение о механизме компенсации коммунальных расходов, предоставляющих убежище переселенцам в школах, садах, домах культуры и коммунальных учреждениях. Программу расширили – теперь деньги будут получать и семьи, принимающие переселенцев у себя дома. Государство будет выплачивать по 450 гривен в месяц за каждого принятого человека.

Когда решение вступит в силу

Все программы уже утверждены правительством Украины, их реализация начинается с сегодняшнего дня, 21 марта, при регистрации временных переселенцев территориальными общинами и ЦНАПами. С 30 марта заработает регистрация переселенцев через Дию.

После войны мы все отстроим. Каждый дом, каждую квартиру, каждое сооружение и все смогут вернуться домой,

– заявил Шмыгаль.