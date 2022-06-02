Деньги собрали за 3 дня: в Литве уже подписали соглашение о Bayraktar для ВСУ

Литва собрала почти 6 миллионов евро на беспилотник Bayraktar для Украины за 3 дня. Инициативу запустил литовский телеведущий Андриус Тапинас.

Как сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, Литва уже подписала соглашение с Турцией о покупке Bayraktar для ВСУ.

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Следует отметить, что телеведущий из Литвы Андрюс Тапинас объявил о сборе средств на Bayraktar 25 мая. Он призвал литовцев приобщиться к покупке беспилотника для Вооруженных Сил Украины. Только за 3 дня ему удалось собрать всю сумму денег. Додонить на Bayraktar мог любой гражданин Литвы или другой страны мира.

Сегодня было подписано соглашение с президентом турецкого оборонного агентства о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы. Это соглашение открывает путь к покупке Bayraktar, на которую литовцы собрали почти 6 миллионов евро за 3 дня.

– рассказал министр обороны Литвы.

После завершения сбора средств странице Laisvės TV в фейсбуке поблагодарили всех неравнодушных, кто присоединился к кампании и пошутил деньги.

"Пожалуй, впервые граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое оружие другой стране. 5 миллионов евро уже на счету Байрактара. Спасибо всем, кто приобщился к этой грандиозной покупке. Каждый ваш евро – это вклад в окончание войны и рука помощи Украине", – отметили в соцсети.

Что известно о Bayraktar TB2 Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности, на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Разработка проекта началась в 2000 году и длилась до 2009. За 10 лет Турция выпустила около ста таких летательных аппаратов.

Что об акции сказал сам ведущий

Тапинас еще при сборе денег согласовал приобретение Bayraktar TB2 с Министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников. Проект Тапинаса Laisvės TV уже пожертвовал в пользу Украины 62 тысячи евро.

Пусть наш Bayraktar поднимется над непобедимой Украиной. Пусть это будет время, когда Литва и Украина вынимут мечи. Время для гнева! Время пришло! Время красного рассвета!

– призвал к участию в сборе средств Тапинас.

5 миллионов евро за трое суток – Литва собрала на Bayraktar для ВСУ: смотрите видео