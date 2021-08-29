Деньги только для спортсменов – министр спорта сказал, сколько заработали призеры Олимпиады-2020

Каждый из украинских спортсменов-призеров на Олимпиаде-2020 получил вознаграждение. Деньги олимпийцам отдали через 2 дня, как они приехали домой.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале с Екатериной Соляр рассказал министр спорта и олимпийский чемпион Вадим Гутцайт. Также во второй части интервью поговорили о финансировании федераций, скандале с Ярославой Магучих и патриотизме спортсменов.

В первой части Прогнозировали больше золотых медалей,-интервью с министром спорта Гутцайтом об Олимпиаде-2020

Итоги Олимпиады-2020

Собирали ли вы Федерации после Олимпиады? Подводили какие-то итоги? Говорили, устраивает ли всех результат, который мы имеем? И кого будут увольнять по итогам?

Понятное дело. Мы встречались на прошлой неделе. Я анонсировал это еще тогда, когда мы приехали домой. Это не так, что мы собрались и решали кто уйдет, кто останется. Нет, мы очертили, в каких федерациях есть проблемы.

Я сказал, с чем недоволен. Председатель Национального олимпийского комитета Сергей Бубка тоже высказался, чем он недоволен – кто "провалил Олимпиаду, а кто "добавил" к Олимпиаде.

Федерация тяжелой атлетики Украины – федерация со славными традициями. Эта федерация на Олимпийских играх в Токио не выставила ни одного Олимпийца-мужчину в мужской команде. Как так случилось?

Там провальный результат. Есть допинг-пробы. Спортсмены дисквалифицированы. Как раз к этой федерации у меня и были вопросы на встрече. Там есть реальные проблемы с допинг-пробами. Все спортсмены дисквалифицированы.

Если они дальше так будут продолжать, то не будут иметь финансовой поддержки от государства. Это же деньги налогоплательщиков, это государственный бюджет, и мы платим за их на подготовку. Государство делает заказ в федерации. Например, чтобы спортсмены сейчас завоевали медали на Олимпийских играх в Париже.

Полное интервью с министром спорта Вадимом Гутцайтом: смотрите видео

Если Федерация в дальнейшем так будет продолжать, то мы их не будем финансировать. Им нужно делать выводы. Мы сейчас будем пересматривать главных тренеров, которые работают в мужской штанге. Мы общались. К сожалению, на встрече не было президента Федерации тяжелой атлетики.

Однако от нас был жесткий месседж, что ситуация с допингом у наших спортсменов не может продолжаться. Я согласен с вами, это провальное выступление. Мы вообще имеем мощные традиции, но результата на Олимпийских играх не увидели.

О федерации велоспорта. Не знаю, каким образом они формировали команду на Олимпиаду. Но, к примеру, Марка Падуна – известного украинского велосипедиста – не взяли на Олимпийские игры в Токио. Вместо него взяли других спортсменов, которые показали либо вообще незначительные результаты, либо даже не доехали до конечной погони.

Я же вам сказал, что за развитие спорта, каждого спорта в Украине, отвечает федерация. Министерство работает над законопроектами, развитием массового спорта и развитием инфраструктуры. Мы контролируем федерацию, потому что это бюджетные деньги. Однако за результаты и подготовку отвечает федерация, и федерация так решила. Они взяли на себя ответственность.

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Они подали такие списки. Я понимаю, что это было по системе отбора, потому что так происходит. У каждой федерации есть система отбора, которая утверждена Министерством молодежи и спорта Украины.

О финансировании федераций

А скажите, им вообще хватает денег? Федерациям спорта, на которые делали ставку, вообще хватает финансирования?

Полностью на все хватает. Есть еще деньги, и слишком. Мы увидели уже после Олимпиады, сколько денег использовали другие федерации, где не было медалей. Я уже просчитал, сколько за 4 года потратили, сколько потратили за 8 лет, и результата нет. Нам предоставили рекордный бюджет на подготовку к Олимпийским играм и Паралимпийским играм, благодаря нашему премьер-министру.



Вадим Гутцайт / Фото Валентины Полищук, 24 канала

Вы же понимаете, что в начале каждого года Федерации предоставляют нам календари международных соревнований, украинских соревнований и тренировочных сборов. Мы видим все соревнования. Они нам показывают, какие результаты в этом году получают, и мы на эти деньги делаем ставки. Государство на 100% выполнило подготовку к Олимпийским играм – закупку оборудования, тренировочные сборы и поездку на Олимпийские игры.

То есть 100% обеспечены деньгами? Однако, например, наш стрелок Павел Коростылев, который не смог завоевать медаль на Олимпиаде, сказал, что невозможно тренироваться, когда во Львове сгорел единственный тир. А вы говорите, хватает денег.

Вы же упомянули вопрос о подготовке. Вы не упомянули вопрос о материально-технической базе.

Я это и имела в виду.

Нужно задавать вопросы тогда так: есть ли у нас инфраструктура для подготовки? Так тогда будет правильно.

О подготовке спортсменов к Олимпиаде

Достаточно ли она развита?

За последние 28 лет в инфраструктуру не вкладывали ничего, вообще. Только последние 2 года при президентстве Зеленского начали развивать инфраструктуру. Тир, который сгорел во Львове, – на балансе у Министерства обороны. Я встречался с министром. Мы говорили, что нам нужно его восстановить и построить новый тир. Есть вопросы и проблемы. Нужно сделать.

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Однако государство предоставило деньги на проведение тренировочных сборов, где они считают можно подготовиться. Еще нужны годы, чтобы восстановить всю инфраструктуру.

Вы знаете, что, например, для фехтования, которое я считаю успешным видом спорта в Украине, у нас вообще нет фехтовального зала. Мы начали строительство нового спортивного дворца, где уже будет фехтовальный профессиональный зал.

Мы только начали с президентом Зеленским развивать инфраструктуру.

За 28 лет вообще ничего не сделали для сборных команд и для спорта высших достижений. Я уже не говорю о детском и массовом спорте.

О скандале с Магучих

Мы начали с того, что в целом спорт объединяет людей. Мы всегда болеем и желаем нашим олимпийцам только победы. Но что вы можете сказать о скандале с Ярославой Магучих.

Три недели я отвечаю на один и тот же вопрос. Она – бронзовый призер Олимпийских игр. Она наша героиня, которая вернулась в Украину. Она подняла наш флаг и стояла с нашим флагом на Олимпийских играх. Все страны в мире видели наш флаг.

Было приятно смотреть на Ярославу с нашим флагом, но было и очень больно смотреть на Ярославу с флагом страны-агрессора.

Она была с украинским флагом. Ярослава стояла с нашим родным флагом. Я хочу ее поблагодарить за то, что она завоевала бронзовую награду. Она в то время была очень счастлива и очень радовалась. В нее бил адреналин. Она приветствовала всех спортсменок. Она приветствовала наших украинских девушек, которые были там. Они очень радовались.



Она наша героиня, – Гутцайт о Магучих / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Потом выяснилось, что Ярослава Магучих является по совместительству сержанткой Вооруженных сил Украины. А россиянка, кажется, капитан российской армии и к тому же доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах. То есть здесь не просто 2 спортсменки начали обниматься. Здесь военнослужащая ВСУ обнимается с военнослужащей вражеской армии.

Она очень радовалась. Она была очень счастлива. Знаете, на Олимпийских играх они все спортсмены. Они идут к победе и так случилось, что рядом с ней стояла спортсменка из России. Они поприветствовали друг друга и пошли в разные стороны, но всем этим закончилось.

А что это у нас за такая советская традиция, когда спортсмены по совместительству являются еще и военнослужащими?

Это обычная практика в других странах. Так есть и в Италии, и в Австрии, и в Германии. Например, в Италии спортсмены тоже являются карабинерами и полицейскими. Так и у нас.

Это не постсоветская система. Она есть практически во многих странах мира.

Там военнослужащим помогают с деньгами, материально-технической базой и дают, где тренироваться. Им создают условия. У вас следующий вопрос, я уверен, будет – почему наши спортсмены уезжают из страны.

Для того, чтобы они не выезжали, для них нужно делать все условия, для того, чтобы они были в Украине и выступали за Украину. Это практика многих европейских стран.

О патриотизме спортсменов

Они не только уезжают, они еще и иногда отказываются от гражданства. Я сейчас о фигуристке Оксане Баюл.

Это ее личное дело. У меня брат живет в США. Он тоже меня приглашал, чтобы я туда ехал с отцом и матерью, когда они были рядом со мной. Однако я же остался.

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Она (Оксана Баюл – 24 канал) выиграла Олимпийские игры 1994 года. Уехала в США, 27 лет там. Кто-то отказывается, кто-то приезжает к нам. В биатлоне к нам приезжают спортсменки из других стран. Это жизнь.

Нужно на это проще смотреть и не искать измену, что она отказалась. Что она сделала для Украины после 27 лет? Она выиграла Олимпийские игры. Мы чтим ее.

Она великая украинская спортсменка, победившая на Олимпийских играх. Однако затем она выбрала другую страну. Ольге Харлан предлагают миллионы долларов, чтобы она уехала из Украины, а она остается украинкой. Почему об этом никто не говорит?



Гутцайт о гражданстве Баюл: "Не ищем измены" / Фото Валенты Полищук, 24 канал

Вы понимаете, есть патриоты и люди, которые выбирают другой путь. Это нормальная жизнь. Например, гимнаст выиграл за Израиль Олимпийские игры. Он уехал ребенком с отцом и мамой в Израиль. Он не поехал выступать за Израиль, а уехал туда жить с семьей, там тренировался, когда был ребенком, и стал олимпийским чемпионом. Это нормальный процесс миграции людей.

О призовых суммах за медали

Какую призовую сумму получили украинские олимпийцы за медали на играх в Токио?

125 тысяч долларов за 1 место;

80 тысяч долларов за 2 место;

55 тысяч долларов за 3 место.

Когда спортсмены заканчивали выступление на Олимпийских играх, они в течение двух дней должны были улетать домой. Когда они были дома, то они все получили деньги. Эти деньги только для спортсменов.

Что касается тренеров и федераций, я хочу, чтобы все поняли, когда спортсмен побеждает, то мы только видим спортсмена на пьедестале и одного тренера рядом. Однако на спортсмена работает целая система: врачи, массажисты, психологи.

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На Олимпийских играх работало 15 человек на всю сборную команду в олимпийском штабе, чтобы не было никаких вопросов. В подготовке тоже работает система из людей. Затем федерация решает, сколько денег, кто получает. Все получают и все довольны. В нашей стране все решают федерации.