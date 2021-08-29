Про це у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі з Катериною Соляр розповів міністр спорту та олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт. Також в другій частині інтерв'ю поговорили про фінансування федерацій, скандал з Ярославою Магучіх та патріотизм спортсменів.

У першій частині Прогнозували більше золотих медалей, – інтерв'ю з міністром спорту Гутцайтом про Олімпіаду-2020

Підсумки Олімпіади-2020

Чи збирали ви федерації після Олімпіади? Підбивали якісь підсумки? Говорили, чи влаштовує всіх результат, який ми маємо? І чи когось звільнятимуть за підсумками?

Звісно. Ми зустрічались минулого тижня. Я анонсував це ще тоді, коли ми приїхали додому. Це не так, що ми зібралися і вирішували хто піде, хто залишиться. Ні, ми окреслили, у яких федераціях є проблеми.

Я сказав, з чим незадоволений. Голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка теж висловився, чим він незадоволений – хто "провалив" Олімпіаду, а хто "додав" до Олімпіади.

Є Федерація важкої атлетики України – федерація зі славетними традиціями. Ця федерація на Олімпійських іграх у Токіо не виставила жодного олімпійця-чоловіка у чоловічій команді. Як так сталося?

Там провальний результат. Є допінг-проби. Спортсмени дискваліфіковані. Якраз до цієї федерації у мене і були запитання на зустрічі. Там є реальні проблеми з допінг-пробами. Усі спортсмени дискваліфіковані.

Якщо вони далі так продовжуватимуть, то не матимуть фінансової підтримки від держави. Це ж гроші платників податків, це державний бюджет, і ми сплачуємо їх на підготовку. Держава робить замовлення у федерації. Наприклад, щоб спортсмени зараз здобули медалі на Олімпійських іграх у Парижі.

Повне інтерв'ю з міністром спорту Вадимом Гутцайтом: дивіться відео



Якщо федерація надалі так продовжуватиме, то ми їх не фінансуватимемо. Їм потрібно робити висновки. Ми зараз переглядатимемо головних тренерів, які працюють у чоловічій штанзі. Ми спілкувались. На жаль, на зустрічі не було президента Федерації важкої атлетики.

Проте від нас був жорсткий меседж, що ситуація з допінгом у наших спортсменів не може продовжуватися. Я погоджуюсь із вами, це провальний виступ. Ми взагалі маємо потужні традиції, але результату на Олімпійських іграх не побачили.

Про Федерацію велоспорту. Не знаю, у який спосіб вони формували команду на Олімпіаду. Але, до прикладу, Марка Падуна – відомого українського велосипедиста – не взяли на Олімпійські ігри у Токіо. Замість нього взяли інших спортсменів, які показали або взагалі незначні результати, або навіть не доїхали до кінцевої гонитви.

Я ж вам сказав, що за розвиток спорту, кожного спорту в Україні, відповідає федерація. Міністерство працює над законопроєктами, розвитком масового спорту та розбудовою інфраструктури. Ми контролюємо федерацію, тому що це бюджетні гроші. Проте за результати і підготовку відповідає федерація, і федерація так вирішила. Вони взяли на себе відповідальність.

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Вони подали такі списки. Я розумію, що це було за системою відбору, тому що так відбувається. У кожної федерації є система відбору, яка затверджена Міністерством молоді та спорту України.

Про фінансування федерацій

А скажіть, їм узагалі вистачає грошей? Федераціям спорту, на які робили ставку, взагалі вистачає фінансування?

Повністю на все вистачає. Є ще гроші, і занадто. Ми побачили вже після Олімпіади, скільки грошей використали інші федерації, де не було медалей. Я вже прорахував, скільки за 4 роки витратили, скільки витратили за 8 років, і результату немає. Нам надали рекордний бюджет на підготовку до Олімпійських ігор і Паралімпійських ігор, дякуючи нашому прем'єр-міністру.



Вадим Гутцайт / Фото Валентини Поліщук, 24 каналу

Ви ж розумієте, що на початку кожного року федерації надають нам календарі міжнародних змагань, українських змагань і тренувальних зборів. Ми бачимо всі змагання. Вони нам показують, які результати цьогоріч отримують, і ми на ці гроші робимо ставки. Держава на 100% виконала підготовку до Олімпійських ігор – закуплення обладнання, тренувальні збори та поїздку на Олімпійські ігри.

Тобто 100% забезпечені грошима? Проте, наприклад, наш стрілець Павло Коростильов, який не зміг завоювати медаль на Олімпіаді, сказав, що неможливо тренуватися, коли у Львові згорів єдиний тир. А ви кажете, вистачає грошей.

Ви ж згадали питання про підготовку. Ви не згадали питання про матеріально-технічну базу.

Я це і мав на увазі.

Потрібно ставити запитання тоді так: чи є у нас інфраструктура для підготовки? Так тоді буде правильно.

Про підготовку спортсменів до Олімпіади

Чи достатньо вона розвинута?

За останні 28 років в інфраструктуру не вкладали нічого, взагалі. Тільки останні 2 роки за президентства Зеленського розпочали розвивати інфраструктуру. Тир, який згорів у Львові, – на балансі у Міністерства оборони. Я зустрічався з міністром. Ми спілкувались, що нам потрібно його відновити та побудувати новий тир. Є питання та проблеми. Потрібно зробити.

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Проте держава надала гроші на проведення тренувальних зборів, де вони вважають можна підготуватись. Ще потрібні роки, щоб відновити всю інфраструктуру.

Ви знаєте, що, наприклад, для фехтування, який я вважаю успішним видом спорту в Україні, у нас узагалі немає фехтувального залу. Ми розпочали будівництво нового спортивного палацу, де вже буде фехтувальний професійний зал.

Ми тільки розпочали з президентом Зеленським розбудовувати інфраструктуру.

За 28 років узагалі нічого не зробили для збірних команд та для спорту вищих досягнень. Я вже не кажу про дитячий та масовий спорт.

Про скандал із Магучіх

Ми почали з того, що загалом спорт об'єднує людей. Ми завжди вболіваємо і бажаємо нашим олімпійцям лише перемоги. Але, що ви можете сказати про скандал з Ярославою Магучіх.

Три тижні я відповідаю на одне і те ж запитання. Вона – бронзова призерка Олімпійських ігор. Вона наша героїня, яка повернулася в Україні. Вона підняла наш стяг та стояла з нашим прапором на Олімпійських іграх. Усі країни у світі бачили наш прапор.

Було приємно дивитись на Ярославу з нашим прапором, але було й дуже боляче дивитись на Ярославу з прапором країни-агресорки.

Вона була з українським прапором. Ярослава стояла з нашим рідним прапором. Я хочу їй подякувати за те, що вона виборола бронзову нагороду. Вона в той час була дуже щаслива та дуже раділа. У неї бив адреналін. Вона вітала всіх спортсменок. Вона вітала наших українських дівчат, які були там. Вони дуже раділи.



Вона наша героїня, – Гутцайт про Магучіх / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Потім з'ясувалося, що Ярослава Магучіх є за сумісництвом сержанткою Збройних сил України. А росіянка, здається, капітанка російської армії і до того ж довірена особа Володимира Путіна на президентських виборах. Тобто тут не просто 2 спортсменки почали обійматись. Тут військовослужбовиця ЗСУ обіймається з військовослужбовицею ворожої армії.

Вона дуже раділа. Вона була дуже щаслива. Знаєте, на Олімпійських іграх вони всі спортсмени. Вони йдуть до перемоги і так сталося, що поруч із нею стояла спортсменка з Росії. Вони привітали одна одну та пішли у різні боки, але всім цим закінчилось.

А що це у нас за така радянська традиція, коли спортсмени за сумісництвом є ще й військовослужбовці?

Це звичайна практика в інших країнах. Так є і в Італії, і в Австрії, і в Німеччині. Наприклад, в Італії спортсмени теж є карабінерами та поліцейськими. Так і у нас.

Це не пострадянська система. Вона є практично у багатьох країнах світу.

Там військовослужбовцям допомагають із грошима, матеріально-технічною базою та дають, де тренуватися. Їм створюють умови. У вас наступне запитання, я впевнений, буде – чому наші спортсмени виїжджають із країни.

Для того, щоб вони не виїжджали для них потрібно робити всі умови, задля того, щоб вони були в Україні і виступали за Україну. Це практика багатьох європейських країн.

Про патріотизм спортсменів

Вони не лише від'їжджають, вони ще й інколи відмовляються від громадянства. Я зараз про фігуристку Оксану Баюл.

Це її особиста справа. У мене брат мешкає у США. Він теж мене запрошував, щоб я туди їхав із батьком та матір'ю, коли вони були поруч зі мною. Проте я ж залишився.

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Вона (Оксана Баюл – 24 канал) виграла Олімпійські ігри 1994 року. Поїхала до США, 27 років там. Хтось відмовляється, хтось приїжджає до нас. У біатлоні до нас приїжджають спортсменки з інших країн. Це життя.

Потрібно на це простіше дивитись і не шукати зраду, що вона відмовилась. Що вона зробила для України після 27 років? Вона виграла Олімпійські ігри. Ми шануємо її.

Вона велика українська спортсменка, яка перемогла на Олімпійських іграх. Проте потім вона обрала іншу країну. Ользі Харлан пропонують мільйони доларів, щоб вона поїхала з України, а вона залишається українкою. Чому про це ніхто не говорить?



Гутцайт про громадянство Баюл: "Не шукаймо зради" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ви розумієте, є патріоти та люди, які вибирають інший шлях. Це нормальне життя. Наприклад, гімнаст виграв за Ізраїль Олімпійські ігри. Він поїхав дитиною з батьком та мамою в Ізраїль. Він не поїхав виступати за Ізраїль, а поїхав туди жити з родиною, там тренувався, коли був дитиною, і став олімпійським чемпіоном. Це нормальний процес міграції людей.

Про призові суми за медалі

Яку призову суму отримали українські олімпійці за медалі на іграх у Токіо?

125 тисяч доларів за 1 місце;

80 тисяч доларів за 2 місце;

55 тисяч доларів за 3 місце.

Коли спортсмени закінчували виступ на Олімпійських іграх, вони впродовж двох днів мали відлітати додому. Коли вони були вдома, то вони всі отримали гроші. Ці гроші тільки для спортсменів.

Щодо тренерів та федерацій, я хочу, щоб усі зрозуміли, коли спортсмен перемагає, то ми тільки бачимо спортсмена на п'єдесталі та одного тренера поруч. Проте на спортсмена працює ціла система: лікарі, масажисти, психологи.

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На Олімпійських іграх працювало 15 людей на всю збірну команду в олімпійському штабі, щоб не було жодних запитань. У підготовці теж працює система з людей. Потім федерація вирішує, скільки грошей, хто отримує. Усі отримують та всі задоволені. У нашій країні все вирішують федерації.