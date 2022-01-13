Деньги на восстановление дома: Шабунин рассказал, за что налоговая хочет взыскать с него 200 тыс

Глава Центра противодействия коррупции заявил, что Государственная налоговая служба хочет взыскать с него 200 тысяч гривен с тех денег, которые ему предоставили люди для восстановления дома. Виталий Шабунин пояснил, что он подавал в налоговую письмо об отсрочке уплаты налога.

Активист заверил, что ответа на письмо он не получил. Однако увидел иск налоговой к нему на сайте Окружного административного суда города Киева.

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Виталий Шабунин рассказал, что в июле 2020 года ему сожгли дом.

Более 1500 неравнодушных помогли мне начать восстановление дома, задонатив 1 263 544 гривны. С этих пожертвований уплачивается два налога: военный сбор (его я уже оплатил) и налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 227 437,92 гривны (именно его взимает с меня налоговая),

– пояснил Шабунин.

Глава Центра противодействия коррупции заверил, что заплатил в 2021 году 235 тысяч 865 гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 228 тысяч 053 гривны единого социального взноса оплатил за него Центр противодействия коррупции.

"В конце июня я направил письмо налоговой с просьбой отсрочить уплату НДФЛ. Сроки рассмотрения таких просьб – 30 дней, но ответа на то письмо я так и не получил. Взамен получил иск к ОАСК", – пояснил Шабунин.

Он также вспомнил, что в сентябре 2021 года назвал имя предполагаемого поджигателя дома. Однако добавил, что за это время нацполиция и прокуратура не сделала "ничего".

– это общественная организация, которая объединяет экспертов из юридического, медийного и общественно-политического сектора, которые корнем ключевых проблем развития Украины считают коррупцию.– это известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правление общественной организации Центр противодействия коррупции, входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики.​

Кстати, дом Виталию Шабунину подожгли ночью с 22 на 23 июля 2020 года. Тогда родители успели вовремя покинуть село под Киевом. Подробнее о поджоге читайте по ссылке.

Коротко об иске из-за налогов к Виталию Шабунину

13 января на сайте скандального Окружного административного суда города Киева (ОАСК) появилась информация об иске к налоговой Виталия Шабунина.

В частности Главное управление ГНС просит суд взыскать с Виталия Шабунина налоговый долг в размере более 200 тысяч гривен. В частности со счетов Шабунина просят взыскать 227 437, 92 гривны.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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Полный текст публикации Виталия Шабунина

Сегодня (речь идет о 13 января – 24 канал) с сайта "ОАСК" стало известно, что налоговая пытается взыскать с меня долг более чем в 200 тысяч гривен. Что это за сумма? В июле 2020 года мне сожгли дом (в котором тогда чуть не сгорели родители). Более 1500 неравнодушных помогли мне начать восстановление дома, задонатив 1 263 544 гривны.

С этих пожертвований уплачивается два налога: военный сбор (его я уже оплатил) и налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 227 437,92 гривны (именно его взимает с меня налоговая). В конце июня я направил письмо налоговой с просьбой отсрочить оплату НДФЛ. Сроки рассмотрения таких просьб – 30 дней, но ответа на то письмо я так и не получил.

Взамен, получил иск к ОАСК. Все это публичная история: сумма пожертвований и этот налоговый долг я указал в моей декларации (раздел Финансовые обязательства).

Этот долг перед государством я планировал погасить в течение этого года. Отсрочку перед налоговой я просил, потому что тратил заработанное на восстановление дома.

Несмотря на потребность отстроить дом, в 2021 году я уплатил 235 865 гривен НДФЛ (еще плюс 228 053 гривен ЕСВ оплатил за меня ЦПК).

Напомню, что в сентябре я обнародовал ФИО поджигателя моего дома, ответственность которого является очевидной из материалов дела. Знаете, что за это время сделала Нацполиция и прокуратура? Ничего. Ровно так же ничего Нацполиция и прокуратура сделали в деле подбрасывания грант под двери моих и жены родителей.

Власть не защитила мою семью и защищает нападавших (никто до сих пор не наказан и вряд ли будет) и за это я плачу дважды: налогами до поджога и налогами с пожертвований после поджога.

Спасибо, большое спасибо, уважаемая власть.