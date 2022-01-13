Активіст запевнив, що відповіді на лист він не отримав. Однак побачив позов подактової до нього на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.
До теми Податкова просить ОАСК стягнути з активіста Шабуніна понад 200 тисяч боргу
Шабунін пояснив, звідки взялись 200 тисяч податку
Віталій Шабунін розповів, що у липні 2020 року йому спалили будинок.
Понад 1500 небайдужих допомогли мені почати відбудову будинку, задонативши 1 263 544 гривні. З цих пожертв сплачується два податки: військовий збір (його я вже оплатив) та податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 227 437,92 гривні (саме його стягує з мене податкова),
– пояснив Шабунін.
Голова Центру протидії корупції запевнив, що заплатив у 2021 році 235 тисяч 865 гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 228 тисячі 053 гривні Єдиного соціального внеску оплатив за нього Центр протидії корупції.
"Вкінці червня я надіслав листа податковій з проханням відтермінувати сплату ПДФО. Строки розгляду таких прохань – 30 днів, але відповіді на той лист я так і не отримав. Натомість отримав позов до ОАСК", – пояснив Шабунін.
Він також пригадав, що у вересні 2021 року назвав ім'я ймовірного палія будинку. Проте додав, що за цей час нацполіція і прокуратура не зробила "нічого".
До речі, будинок Віталію Шабуніну підпалили вночі з 22 на 23 липня 2020 року. Тоді батьки встигли вчасно покинути село під Києвом. Детальніше про підпал читайте за посиланням.
Коротко про позов через податки до Віталія Шабуніна
- 13 січня на сайті скандального Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) з'явилась інформація про позов податкової до Віталія Шабуніна.
- Зокрема Головне управління ДПС просить суд стягнути з Віталія Шабуніна податковий борг у розмірі понад 200 тисяч гривень. Зокрема з рахунків Шабуніна просять стягнути 227 437, 92 гривні.
- Наразі суд розв'язує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.
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Повний текст публікації Віталія Шабуніна
Сьогодні (мовиться про 13 січня – 24 канал) з сайту недоліквідованого ОАСК стало відомо, що податкова намагається стягнути з мене борг у понад 200 тисяч гривень. Що це за сума? В липні 2020 року мені спалили будинок (у якому тоді мало не згоріли батьки). Більше 1500 небайдужих допомогли мені почати відбудову будинку, задонативши 1 263 544 гривні.
З цих пожертв сплачується два податки: військовий збір (його я вже оплатив) та податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 227 437,92 гривні (саме його стягує з мене податкова). У кінці червня я надіслав листа податковій з проханням відтермінувати оплату ПДФО. Строки розгляду таких прохань – 30 днів, але відповіді на той лист я так і не отримав.
Натомість, отримав позов до ОАСК. Все це публічна історія: сума пожертв та цей податковий борг я вказав у моїй декларації (розділ Фінансові зобов'язання).
Цей борг перед державою я планував погасити протягом цього року. Відтермінування перед податковою я просив, бо витрачав зароблене на відновлення будинку.
Незважаючи на потребу відбудувати будинок, 2021 року я сплатив 235 865 гривень ПДФО (ще плюс 228 053 гривень ЄСВ оплатив за мене ЦПК).
Нагадаю, що у вересні я оприлюднив ПІБ палія мого будинку, відповідальність якого є очевидною з матеріалів справи. Знаєте, що за цей час зробила нацполіція і прокуратура? Нічого. Рівно так само нічого нацполіція і прокуратура зробили в справі підкидання грант під двері моїх і дружини батьків.
Влада не захистила мою родину і захищає нападників (ніхто досі не покараний і навряд буде) і за це я плачу двічі: податками до підпалу і податками з пожертв після підпалу.
Дякую, дуже дякую, шановна владо.