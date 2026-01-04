Капустин сделал первое заявление после инсценировки своей гибели во время спецоперации ГУР
- Денис Капустин впервые публично заявил, что инсценировка его смерти во время спецоперации ГУР была успешной.
- Капустин извинился за возможную порчу новогодних праздников и тронут поддержкой людей из разных стран.
Командир РДК Денис Капустин впервые публично выступил с заявлением после своей инценированной гибели. Это было частью спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Он отметил, что многие люди писали ему послания, будто он "погиб". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм Капустина.
Каким стало первое заявление Капустина после операции ГУР?
Он подтвердил, что инсценировка его смерти стала абсолютным успехом для ГУР. В то же время он извинился, если испортил кому-то новогодние праздники плохими новостями о своей "гибели".
Вам не должно быть стыдно или неловко за ваши слова или акции памяти, ведь все это было сделано искренне! Я видел граффити из Германии, уличные акции из Италии и Болгарии, видео и посты друзей и соратников из США, Австралии, Швеции, Чехии... Я всем вам очень благодарен и тронут вашим отношением,
– говорит Капустин.
Он добавил, что в 2026 году может произойти еще много интересного и анонсировал "запоздалые новогодние подарки" от него лично.
В ГУР рассказали детали спецоперации по сохранению жизни Дениса Капустина
Военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию для сохранения жизни командира Российского добровольческого корпуса и разоблачения вражеской агентурной сети.
Для поддержки легенды создали видеозапись якобы работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй снял "последствия удара" – машину в огне.
Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили. Поэтому оплатили украинским разведчикам "заказ" – полмиллиона долларов США.