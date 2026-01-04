Капустин сделал первое заявление после инсценировки своей гибели во время спецоперации ГУР

Командир РДК Денис Капустин впервые публично выступил с заявлением после своей инценированной гибели. Это было частью спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он отметил, что многие люди писали ему послания, будто он "погиб". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм Капустина.

Смотрите также Командир РДК, воюющий в Украине и которого не смогла убить Россия: что известно о Денисе Капустине

Каким стало первое заявление Капустина после операции ГУР?

Он подтвердил, что инсценировка его смерти стала абсолютным успехом для ГУР. В то же время он извинился, если испортил кому-то новогодние праздники плохими новостями о своей "гибели".

Вам не должно быть стыдно или неловко за ваши слова или акции памяти, ведь все это было сделано искренне! Я видел граффити из Германии, уличные акции из Италии и Болгарии, видео и посты друзей и соратников из США, Австралии, Швеции, Чехии... Я всем вам очень благодарен и тронут вашим отношением,

– говорит Капустин.

Он добавил, что в 2026 году может произойти еще много интересного и анонсировал "запоздалые новогодние подарки" от него лично.

В ГУР рассказали детали спецоперации по сохранению жизни Дениса Капустина