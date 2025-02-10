НАБУ охотится на Комарницкого: экс-депутата подозревают в хищении земли

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, подозреваемого в схеме присвоения земли на 11,6 миллиона гривен. Он пытается сбежать из Украины.

Об этом рассказывает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса, передает 24 Канал. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого подозревают в организации схемы по завладению ценной землей в столице.

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Земельная афера в Киеве

По данным следствия, группа лиц незаконно вывела из собственности территориальной общины Киева участки на сумму более 11,6 миллиона гривен.

Директор НАБУ Семен Кривонос, отметил, что сейчас Комарницкий пытается покинуть территорию Украины.

По версии следствия, участники организации, среди которых должностные лица КГГА, депутаты Киевсовета и руководители коммунальных предприятий, регистрировали право собственности на несуществующие дома, а затем через горсовет оформляли на подставных лиц землю под их "обслуживанием". Это позволяло избегать аукционов и контроля со стороны государства.

Кроме Комарницкого, в деле фигурируют:

заместитель председателя Киевской городской государственной администрации,

председатель и член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений,

действующие депутаты Киевского городского совета,

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий,

еще четверо граждан, чьи должности правоохранители пока не разглашают.

НАБУ призывает всех, кто владеет информацией о местонахождении Комарницкого, сообщить правоохранительные органы.

