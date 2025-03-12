Фигурант дела о земельных махинациях в Киеве Денис Комарницкий выехал за границу, –СМИ

Бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, которого подозревают в создании и руководстве преступной организацией для завладения землей в столице, выехал за пределы Украины. Сейчас он объявлен в розыск, а правоохранители принимают меры для его задержания.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача. По его информации, бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, которого подозревают в руководстве преступной организацией для завладения столичной землей, выехал за пределы Украины.

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Денис Комарницкий сбежал из Украины

Согласно данным журналиста, Комарницкий находился в Украине во время реализации операции НАБУ и САП "Чистый город", однако впоследствии сбежал за границу. Сейчас он объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

К слову, 6 февраля 2025 года стало известно о следственных действиях в отношении Комарницкого. Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой в рамках операции "Чистый город" разоблачили преступную организацию, причастную к земельной коррупции в Киевсовете.

В ходе расследования были задержаны несколько должностных лиц, в частности заместителя председателя КГГА Петра Оленича и председатель комиссии по земельным вопросам Михаила Терентьева, которым избраны меры пресечения.

10 февраля правоохранители узнали, что Комарницкий пытался покинуть территорию Украины, и сейчас принимают меры для его задержания.