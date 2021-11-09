Убийца, садист и психопат: кто такой Денис "Палыч" Куликовский, которого поймала СБУ

Служба безопасности Украины задержала руководителя донецкой пыточной "Изоляция". Пророссийского боевика Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч" поймали 9 ноября в Киеве.

Бывшим пленным преступник запомнился своей жестокостью. Он не просто руководил так называемыми конвоями, но и часто сам участвовал в пытках украинских пленников.

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Что известно о "Палыче"

Журналисты ТСН пишут, что боевику 36 лет и у него есть даже бывшая жена и сын. Куликовский уроженец Донбасса, учился в школе в селе возле прифронтового Курахово.

Директор учебного заведения узнала "Палыча".

Она смутилась, когда узнала, во что превратился ее бывший ученик.

Ранее изверг работал в пенитенциарной службе, и был в 97 Макеевской колонии начальником отряда и оперуполномоченным. Об этом он сам рассказывал украинским пленным.

Убийца, садист и психопат

Экс-пленный Станислав Печенкин говорил, что "Палыч" выбирал себе постоянных жертв, над которыми планомерно издевался. Он запрещал людям есть все, кроме каши, бил, унижал и поливал водой с высоким давлением.

Изверг часто уходил в запой на несколько недель и в это время начинались массовые избиения, которые кое-кто не переносил. Бывало и такое, что его чрезмерное употребление алкоголя заканчивалось смертью пленников.

Кроме этого, преступник любил наблюдать за тем, как его "подчиненные" били пленных.



Денис "Палыч" Куликовский, которого поймала СБУ / Скриншот с видео

"Палыч" боялся, что его убьют

В интервью "Радио Свобода" Станислав Асеев, который также попал в "Изоляцию", вспоминает, что "Палыч" жил в тюрьме, не покидая ее. Боевик боялся, что его убьют, из-за этого его психика пошатнулась.

Был эпизод осенью 2017 года, когда он в очередной раз напился, то взял ночью приближенных к нему заключенных, начал открывать камеры и в каждой камере бил людей,

– добавил Станислав Асеев.

Преступника убрали из "Изоляции"

В 2018 году "Палыча" убрали из "Изоляции", но его не убили. Садиста сперва загнали в шестую камеру тюрьмы, позже посадили в подвал и долго там держали. Через некоторое время преступник скрылся.

В Офисе генпрокура говорят, что знают, кем является человек по кличке "Палыч". Сейчас ведется 4 уголовных производства по преступлениям, совершенным на территории "Изоляции".