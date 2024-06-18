У граждан могут попросить военно-учетный документ во время предоставления админуслуг, – Малюська
Источник:"Апостроф"
Украинцев могут попросить показать военно-учетный документ во время предоставления административных услуг. Речь идет о тех услугах, которые входят в компетенцию органов Министерства юстиции.
Ранее уже обсуждалась идея о том, что для лиц, которые уклоняются от мобилизации, будут введены ограничения на доступ к некоторым административным услугам.
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Украинцы будут предоставлять военно-учетные документы
По словам министра юстиции, эта норма уже частично практикуется, в то же время критически важных услуг она не касается.
- регистрация права на недвижимое имущество и бизнес (в частности – решение вопросов банкротства);
- регистрация актов гражданского состояния;
- нотариальные услуги;
- международная правовая помощь.
Например, регистрация транспортного средства: к этому мы не имеем отношения, это услуга МВД. И советовать, или требовать при регистрации автомобиля военный билет – это не наша компетенция. А вот когда речь идет о регистрации брака, там в заявлении есть графа, связана с отношением к военной службе. И в ЗАГСе вполне могут попросить показать военный билет,
– пояснил Денис Малюська.
В то же время документ могут и не попросить, а вместо этого просто записать по словам жениха номер документа. Также могут вписать в графу: "военно-учетный документ не предъявлен".