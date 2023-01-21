В Киеве прощаются с Монастырским и другим руководством МВД

В авиакатастрофе в Броварах погибло высшее руководство МВД, в частности, министр Денис Монастырский. В Киеве 21 января прощаются с погибшими.

Церемония прощания началась в 11:00. Она проходит в украинском доме.

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Похоронные колонны двинулись

Через час перед началом церемонии коллеги, родственники и знакомые погибших собрались возле здания МВД в Киеве. В КГГА сообщили о перекрытии Крещатика, поэтому изменили движение автобусных маршрутов №62 и №114.

Прощание происходит в Украинском доме / Фото с телеграмма Геращенко

Похоронная колонна отправилась в Украинский дом, где состоится церемония. Там уже собралось немало людей. Они несли цветы, чтобы отдать последнее уважение погибшим.

Похоронная колонна / Видео "Суспильного":

Прощание с руководством МВС: видео

Церемония началась в 11:00 / Фото с телеграмма Геращенко

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

В Броварах под Киевом 18 января упал вертолет, на котором находились 10 человек. Руководство МВД летело в командировку в одну из прифронтовых областей.

Вертолет упал возле детского сада. Погибли 14 человек, в том числе один ребенок 2017 года рождения.

Трое погибших – это члены экипажа, семеро – руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Дело расследуется СБУ. Рассматривают разные версии, среди которых – неисправность вертолета, а также его умышленное уничтожение.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.