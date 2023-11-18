"Не мог рассказать вголос": Монастырский вел видеодневник о каждом дне войны

Украинский министр внутренних дел Денис Монастырский, погибший в авиакатастрофе в Броварах, вел видеодневник с первого дня войны.

О том, почему это было важно для тогдашнего руководителя МВД, рассказали его родные в фильме "Дневник Монастырского".

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"Идея вести такой дневник у него родилась, чтобы банально просто не забыть те эмоции, которые он испытывал после тех или иных событий. Чтобы их снова испытать", – рассказала Жанна Монастырская, супруга министра.

"Мнения, которые не мог рассказать"

Мама Дениса Монастырского, г-жа Алла предположила, что он "записывал свои мысли, которые не мог рассказать всем вголос".

Необходимо глубокое понимание жизни, смерти и целей употребления, чтобы не окунуться в это отчаяние, которое нас затягивает,

– отметил в одной из записей своего дневника Денис Монастырский.

Также жена поделилась, что идею вести дневник министр мог почерпнуть из любимого фильма семьи.

"Мы его раз 20 видели на разных языках, это фильм Аватар. Мне кажется они даже чем-то схожи с главным героем. Но начал вести дневник Денис с начала войны", – добавила Жанна Монастырская.

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