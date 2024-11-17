Навсегда будет 24: в боях на Курщине погиб защитник из Ривненской области

В боях в Курской области погиб Денис Перета. Герою было всего 24 года.

24 Канал пишет со ссылкой на Повчанскую территориальную общину, что военный выполнял задачи на Курском направлении. На фронт ушел, подписав контракт, еще до полномасштабного вторжения.

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Что известно о гибели Героя

9 ноября 2024 года Повчанская община потеряла еще одного смелого сына, преданного патриота, который стал на защиту Украины и отдал за нее самое ценное – свою жизнь,

– рассказали в общине.

Там рассказали, что Денис Романович Перета был старшим сержантом Вооруженных Сил Украины. Он погиб в районе населенного пункта Свердликово Курской области России в результате удара FPV-дрона со стороны противника.

Что известно о службе Героя

"Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Верный военной присяге и украинскому народу, Денис мужественно выполнял свой долг, до последнего вздоха защищая родную землю". – отметили в армии.

Там объяснили, что Денис был настоящим воином и патриотом. Ведь подписал контракт с Вооруженными силами Украины еще до начала полномасштабной войны, а когда враг ступил на нашу землю – с первых дней ушел на фронт.

Он воевал на Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском направлениях, в Донецкой области.

И даже в самых горячих точках Денис демонстрировал невероятное мужество и выдержку, оставаясь образцом для своих собратьев,

– рассказали в общине.

За время службы он заслуженно получил Почетный нагрудный знак начальника Генерального штаба "За образцовость в военной службе" 3 степени и почетный берет морского пехотинца, что является символом отваги и непоколебимости, который носят только лучшие.

В общине отметили, что невозможно найти слов, чтобы передать всю боль от этой потери. Герою было всего 24 года.

Денис имел хороший юмор и обостренное чувство справедливости

Денис родился 13 января 2000 года. Жил в селе Гнатовка Повчанской сельской общины в Дубенском районе Ровенской области.

Герой был выпускником Малосадовского лицея 2017 года.

Его вспоминают как харизматичного, креативного, талантливого юношу с обостренным чувством справедливости, хорошим юмором, волевым характером. Он был церковным прислужником, принимал активное участие в школьной жизни, был участником драматического кружка, получал победы в конкурсах и олимпиадах,

– рассказали в общине.

Там отметили, что Денис Перет был настоящим патриотом, ответственным и трудолюбивым, старшим братом в семье, надежной опорой для мамы и младшего брата, доброжелательным одноклассником, хорошим другом.

В общине отметили, что все склоняют головы в скорби и выражают глубокие соболезнования матери, брату и всей семье Дениса Переты.

Мы разделяем эту невыносимую боль вместе с вами. Никакими словами не заживить ран в сердцах, но светлая память о Герое будет жить вечно. Его жертвенность и отвага останутся примером для каждого из нас,

– сказали в родной общине Героя.

24 Канал искренне сочувствует семье Героя. Вечная память и слава!