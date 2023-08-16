Мое сердце, душа и плоть принадлежат "Азову", – "Редис" мощно обратился к украинцам

Командир "Азова" Денис Прокопенко, недавно вернувшийся в Украину после российского плена и пребывания в Турции, написал мощное обращение к украинцам. Он снова в рядах "азовцев" и продолжает борьбу.

Один из командиров "Азова", Денис Прокопенко с позывным "Редис", обратился к украинцам. Защитник "Азовстали" отметил, что пишет "без какой-либо претензии" на славу или похвалу, а из благодарности тем, кто поддержал его подразделение в трудную минуту.

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Солдат, а не политик

"Редис" убежден, что армия – это командная работа, а подразделение сильно настолько, насколько силен его самый слабый солдат.

Для многих из нас это гораздо больше, чем работа: это жизненный путь, наполненный трудностями, испытаниями и борьбой, не только с врагом, а прежде всего с самим собой,

– написал Прокопенко.

Он написал, что заслуги и достижения "Азова" – это заслуга каждого солдата, живого и павшего, которые положили свою жизнь на алтарь независимости.

"Мое сердце, душа и плоть принадлежат "Азову". Я солдат, а не политик. Поэтому пока в стране будет продолжаться война, меня мало интересуют любые другие направления деятельности, кроме военного дела", – подчеркнул он.

"Редис" рассказал о боевой подготовке

По словам Прокопенко, его основные усилия будут направлены на комплектование подразделения и на боевую подготовку бригады "Азов" для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

"Присоединяйся к рядам бригады специального назначения "Азов"! – призвал он.

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