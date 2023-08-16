Мое сердце, душа и плоть принадлежат "Азову", – "Редис" мощно обратился к украинцам
Источник:Денис Прокопенко
Командир "Азова" Денис Прокопенко, недавно вернувшийся в Украину после российского плена и пребывания в Турции, написал мощное обращение к украинцам. Он снова в рядах "азовцев" и продолжает борьбу.
Один из командиров "Азова", Денис Прокопенко с позывным "Редис", обратился к украинцам. Защитник "Азовстали" отметил, что пишет "без какой-либо претензии" на славу или похвалу, а из благодарности тем, кто поддержал его подразделение в трудную минуту.
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Солдат, а не политик
"Редис" убежден, что армия – это командная работа, а подразделение сильно настолько, насколько силен его самый слабый солдат.
Для многих из нас это гораздо больше, чем работа: это жизненный путь, наполненный трудностями, испытаниями и борьбой, не только с врагом, а прежде всего с самим собой,
– написал Прокопенко.
Он написал, что заслуги и достижения "Азова" – это заслуга каждого солдата, живого и павшего, которые положили свою жизнь на алтарь независимости.
"Мое сердце, душа и плоть принадлежат "Азову". Я солдат, а не политик. Поэтому пока в стране будет продолжаться война, меня мало интересуют любые другие направления деятельности, кроме военного дела", – подчеркнул он.
"Редис" рассказал о боевой подготовке
По словам Прокопенко, его основные усилия будут направлены на комплектование подразделения и на боевую подготовку бригады "Азов" для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.
"Присоединяйся к рядам бригады специального назначения "Азов"! – призвал он.
Возвращение "Редиса": что известно
- Командир "Азова" попал в плен в мае 2022 года, когда украинские бойцы вынужденно вышли из "Азовстали", чтобы сохранить свои жизни. Несмотря на обещания России, связи с пленными из "Азовстали" не было.
- В сентябре 2022 года в рамках обмена пленных командиров из "Азовстали", в том числе и "Редиса", освободили из российского плена. Однако командиры не вернулись в Украину, а отправились в Турцию, где их охраняли.
- Сначала условиями обмена было то, что командиры будут находиться в Турции до конца войны России против Украины. Однако в июле 2023 года командиры "Азовстали" вернулись в Украину.
- В августе 2023 года стало известно, что командир бригады "Азов" снова в строю. "Редис" принял участие в учениях азовцев. Азовцы провели тактические учения. Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их всестороннее обеспечение.