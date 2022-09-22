Я знаю, что это еще не конец, – супруга Прокопенко отреагировала на возвращение мужа

Екатерина Прокопенко – жена "Рэдиса" – отреагировала на возвращение своего мужа домой. Она подчеркнула, что еще многие наши герои остаются в плену.

Жена командира полка нацгвардейцев, державших оборону Мариуполя и завода "Азовсталь", подчеркнула, что борьба продолжается. Украина вернет всех пленных.

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Мы рады видеть их живыми

Екатерина Прокопенко отметила, что ее муж и другие возвращенные из плена защитники "Азовстали" истощены, но она рада видеть живым своего мужа Дениса и его собратьев.

В то же время Екатерина подчеркнула, что многие женщины сегодня так и не увидели своих мужчин, поскольку они до сих пор в плену, поэтому борьба продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не вернутся все.

Они так истощены, но мы так рады видеть их живыми – его (Дениса Прокопенко – 24 канал) и его друзей. Я знаю, что это не конец. Многие военнопленные до сих пор находятся в плену. Мои подруги Юля, Ольга и другие замечательные женщины сегодня не увидят своих мужчин. Мы вместе продолжим нашу борьбу за других военнопленных "Азовстали",

– подчеркнула Екатерина Прокопенко.

Денис Прокопенко будет до конца войны находиться в Турции

В рамках большого обмена пленными Украина вернула 215 героев, из которых 5 – военные командиры, а именно:

Денис Прокопенко;

Сергей Волынский;

Святослав Паламарь;

Олег Хоменко;

Денис Шлег.

В ночном обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Турция достигли договоренностей, предполагающих пребывание боевых командиров на турецкой территории. Глава государства подчеркнул, что наши герои будут находиться в безопасности и комфортных условиях под протекцией президента Турции Реджепа Эрдогана.

Все командиры будут в Турции до завершения войны и победы Украины. Государство будет обеспечивать родным героям возможность встреч.

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