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13 сентября, 13:21
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Обновлено - 13:26, 13 сентября

Денис "Редис" Прокопенко возглавил воинское формирование "Азов" в Донецкой области

Татьяна Бабич

Украинское военное командование принимает решительные меры по существенному укреплению оборонного потенциала на самых горячих участках фронта. Так, бригадный генерал и Герой Украины Денис "Редис" Прокопенко возглавил группировку войск "Азов", призванную укрепить украинские рубежи в Донецкой области

Об этом 13 сентября сообщили в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины "Азов". Это решение стало частью масштабных мер высшего руководства государства и военного командования по защите восточных регионов.

Путь командира и новые задачи

Денис Прокопенко начал службу в батальоне "Азов" еще в июле 2014 года. Он прошел сложные боевые операции летне-осенней кампании, возглавлял 1-ю роту во время Павлопольско-Широкинской наступательной операции, а впоследствии участвовал в боях за Марьинку, Иловайск и в героической обороне Мариуполя.

В 2017 году 26-летний военный стал самым молодым командиром полка в истории Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. За время его руководства подразделение прошло масштабную реорганизацию из добровольческого формирования в профессиональное боевое соединение. 

Весной 2022 года за личное мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Украины, а в апреле 2025 года Прокопенко был назначен командиром 1-го корпуса НГУ "Азов".

Напомним! Прокопенко попал в плен в мае 2022 года после выхода из "Азовстали" в Мариуполе. В июле 2023 года он вместе с другими командирами вернулся в Украину из Турции, где находился после обмена.

Усиление направления произошло после серии совещаний президента Владимира Зеленского с военным командованием, в частности с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой. В Донецкой области усиливаются две обновленные группировки войск под руководством опытных военачальников.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, другую стратегическую группировку на восточном направлении возглавит Герой Украины Андрей Билецкий.

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