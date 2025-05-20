Возможности есть, нужно желание: к освобождению пленных должен прилагать усилия каждый

Страшнее кровавых боев в Мариуполе, хуже круглосуточных бомбардировок "Азовстали", ужаснее потерь побратимов может быть только забвение и бездействие.

Забыть о них – означает предать

С тех пор как Мариупольский гарнизон, выполнив все поставленные перед ним задачи, вышел по приказу высшего военно-политического руководства страны в плен, прошло три года. Именно столько времени более 800 военнослужащих 12-й бригады "Азов" находятся в российском плену. Об этом заявил Денис Прокопенко, информирует 24 Канал.

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Длительные тюремные сроки, пытки, постоянное психологическое давление, отсутствие нормального питания и медицинского обеспечения – ежедневная реальность для моих пленных побратимов. Каждый день там – это борьба за собственную жизнь, достоинство и надежду на освобождение.

Мариупольский гарнизон держал оборону города 86 суток. Их удерживают в неволе более 1000 дней.

Забыть об этом – означает предать их. Не прилагать всех усилий, чтобы каким-либо образом ускорить их возвращение – означает стать соучастником преступления против них.

Оборона Мариуполя стала для Украины спасением. Те, кто продолжает бороться во вражеских тюрьмах, ждут, что Украина отблагодарит их так, как они этого заслуживают. Так, как поступали они три года назад в полном окружении: самоотверженно, через "не могу".

И как они непременно бы сделали, если бы сотни украинцев в течение трех лет находились в аду российского плена, и были бы хоть какие-то возможности спасти их.

А такие возможности всегда есть. Нужны только воля и желание.