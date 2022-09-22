Денис "Редис" Прокопенко дал первый комментарий после освобождения из российского плена

Командир защитников завода "Азовсталь" Денис Прокопенко дал первый комментарий по возвращении в разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Защитник поблагодарил за усилия, приложенные для его возвращения.

Разговор освобожденных украинских защитников с Владимиром Зеленским в видеоформате транслировали в эфире общенационального телемарафона.

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Первый комментарий Прокопенко

Командир полка нацгвардейцев был довольно лаконичным-поблагодарил президента и команду за освобождение из плена и отметил, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Слава Украине, господин президент! У нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное. Спасибо вам и всей команде за все, что вы сделали,

– сказал Прокопенко.

Глава государства в ответ поблагодарил Дениса Прокопенко и всех героев за их подвиг. Владимир Зеленский подчеркнул, что мы все вместе отметим нашу победу в войне.