Таким образом, потери оккупантов пополнились. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно об уничтоженном оккупанте

7 апреля на фронте ВСУ ликвидировали тренера по греко-римской борьбе спортивной школы № 7, сына первого "вице-президента федерации спортивной борьбы Крыма" Дениса Шестака. Он был родом из Бахчисарайского района, говорят росСМИ.

По данным федерации, оккупант Денис Шестак воевал против Украины с октября 2022 года. Других подробностей пока нет.



Ликвидированный оккупант Денис Шестак / фото росСМИ

Какие потери несут россияне на войне

По состоянию на 12 апреля известно, что наши защитники уже ликвидировали 180 050 бойцов России. Потери в технике составляют:

танков – 3 646;

боевых бронированных машин – 7043;

артиллерийских систем – 2 770;

РСЗО – 535;

средств ПВО – 282;

самолетов – 307;

вертолетов – 293;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2334;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5630;

специальной техники – 319.

Напомним, что недавно в Украине был ликвидирован командир роты 291 гвардейского мотострелкового полка России. Речь идет о Дмитрии Падерине.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что потери России в несколько раз превышают потери украинских бойцов. В частности, это цифра один к десяти. Поэтому нельзя сказать, что враги могут достичь какого-либо стратегического преимущества.