Таким образом, потери оккупантов пополнились. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно об уничтоженном оккупанте
7 апреля на фронте ВСУ ликвидировали тренера по греко-римской борьбе спортивной школы № 7, сына первого "вице-президента федерации спортивной борьбы Крыма" Дениса Шестака. Он был родом из Бахчисарайского района, говорят росСМИ.
По данным федерации, оккупант Денис Шестак воевал против Украины с октября 2022 года. Других подробностей пока нет.
Ликвидированный оккупант Денис Шестак / фото росСМИ
Какие потери несут россияне на войне
По состоянию на 12 апреля известно, что наши защитники уже ликвидировали 180 050 бойцов России. Потери в технике составляют:
- танков – 3 646;
- боевых бронированных машин – 7043;
- артиллерийских систем – 2 770;
- РСЗО – 535;
- средств ПВО – 282;
- самолетов – 307;
- вертолетов – 293;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2334;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5630;
- специальной техники – 319.
Напомним, что недавно в Украине был ликвидирован командир роты 291 гвардейского мотострелкового полка России. Речь идет о Дмитрии Падерине.
Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что потери России в несколько раз превышают потери украинских бойцов. В частности, это цифра один к десяти. Поэтому нельзя сказать, что враги могут достичь какого-либо стратегического преимущества.