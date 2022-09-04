Договорились о наращивании поставок вооружения: Шмыгаль рассказал о разговоре с Шольцом
Источник:Денис Шмыгаль
Германия остается одним из ключевых партнеров Украины. В частности, лидеры стран соглашаются с тем, что оборонные способности Украины необходимо увеличить.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. В частности, стороны обсудили весь спектр вопросов, касающихся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.
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Тяжелое оружие и восстановление Украины: о чем говорили политики
- В ходе встречи Шмыгаль и Шольц обсуждали новые поставки оружия. По словам премьер-министра, у стран есть "общее видение о необходимости наращивать поставки тяжелого вооружения".
- Кроме того, стороны договорились провести в Германии конференцию по восстановлению Украины высокого уровня. Она состоится уже этой осенью. Федеральный канцлер отметил готовность содействовать детальной подготовке Плана обновления уже сейчас, чтобы быстро его запустить после победы Украины.
- Не обошли и тематику энергетического кризиса и отопительного сезона. Россия развязала энергетическую войну против Европы. Шмыгаль подчеркнул, что в ответ ЕС должен как можно быстрее полностью отказаться от энергоресурсов из страны-агрессора.
Решение об эмбарго на российские уголь и нефть уже есть, но нужно также эмбарго на газ. Украина готова увеличивать поставки своей электроэнергии, что будет способствовать энергетической безопасности Европы,
– заявил Денис Шмыгаль.
Также премьер-министр предложил Шольцу совместно работать над возможной миссией ЕС и ООН на ЗАЭС, которая должна помочь вопросу демилитаризации станции.
Вскоре Украина получит новое пособие
Украина уже получила от ЕС 2,4 миллиарда евро и ожидает еще 8 миллиардов макрофинансовой помощи. Из них 5 миллиардов – в ближайшее время. Германия в этом вопросе активно помогает.Справка. После 24 февраля Германия стала лидером среди европейских стран по размеру финансовой помощи, предоставив Украине 1,4 миллиарда евро.
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Ранее сообщалось, что Германия выделит около 200 миллионов долларов для помощи украинским переселенцам.
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