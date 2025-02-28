Детали он озвучил во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

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Как через правительство проходили санкционные предложения

Сначала, по словам украинского премьера, состоялось заседание правительства, на котором рассмотрели представление профильного министерства. Ведомство, опираясь на представленные материалы СБУ и Государственной службы финансового мониторинга, внесло предложение о наложении санкций на пятерых физических лиц.

Правительство рассмотрело, приняло решение и передало на СНБО,

– пояснил Шмыгаль.

Напомним, как официально сообщили в СБУ, санкции в отношении Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука являются бессрочными. Предложения по применению ограничений были вынесены учитывая имеющиеся угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины.

В частности, Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины. Коломойскому было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем.