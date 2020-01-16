Денис Шмыгаль может стать новым министром развития общин и территорий
Алена Бабак, занимавшая должность министра развития общин и территорий Украины, решила сложить полномочия. Вероятно ее место займет председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.
Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она рассказала, что Денис Шмыгаль экономист по образованию. На посту председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации он находится с августа 2019 года.
Важно! Министр Алена Бабак уходит в отставку
Что известно о Денисе Шмыгале
43-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Он закончил Львовскую политехнику и стал кандидатом экономических наук. Защитил диссертацию по региональной экономике и размещении производительных сил. Кроме того, он учился и стажировался в Германии.
В 2000-х годах занимался бизнесом. С 2009 года работал в областной государственной администрации руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли. После 2014 года несколько лет работал заместителем областного управления Фискальной службы. Впоследствии стал вице-президентом компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка".
Денис Шмыгаль
В января 2018 года он стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС. Предприятие принадлежит холдингу Рината Ахметова.
Денис Шмыгаль имеет:
- 3 земельных участка площадями 151, 458, 2200 метров квадратных. Владелицей двух из них является жена Шмыгаля.
- Жилой дом площадью 215 квадратных метров.
- Нежилое здание площадью 417 квадратов.
- До 2018 года Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен.
- Его семья держит 115 тысяч долларов наличными.
Алена Бабак уходит в отставку: главное
Евгения Кравчук добавила, что причину, почему Алена Бабак уходит с должности, она не знает. Однако известно, что министр уходит по собственному желанию. Журналист Роман Кравец в своем телеграмме сообщил, что Бабак уже написала заявление об отставке и подала его в правительство. Об отставке чиновницы вероятно должны объявить завтра, 17 января, на профильном комитете в Верховной Раде.
Ранее в интервью 24 каналу Алена Бабак подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.
Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства. Безусловно, у меня есть фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть,
– заявляла Бабак.
Она пояснила, что эти люди недовольны политикой Минрозвития, которое изменилось в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.
Больше о том, кто такая Алена Бабак – читайте в материале 24 канала.