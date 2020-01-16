Денис Шмыгаль может стать новым министром развития общин и территорий

Алена Бабак, занимавшая должность министра развития общин и территорий Украины, решила сложить полномочия. Вероятно ее место займет председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она рассказала, что Денис Шмыгаль экономист по образованию. На посту председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации он находится с августа 2019 года.

Важно! Министр Алена Бабак уходит в отставку

Что известно о Денисе Шмыгале

43-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Он закончил Львовскую политехнику и стал кандидатом экономических наук. Защитил диссертацию по региональной экономике и размещении производительных сил. Кроме того, он учился и стажировался в Германии.

В 2000-х годах занимался бизнесом. С 2009 года работал в областной государственной администрации руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли. После 2014 года несколько лет работал заместителем областного управления Фискальной службы. Впоследствии стал вице-президентом компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка".



Денис Шмыгаль

В января 2018 года он стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС. Предприятие принадлежит холдингу Рината Ахметова.

Денис Шмыгаль имеет:

3 земельных участка площадями 151, 458, 2200 метров квадратных. Владелицей двух из них является жена Шмыгаля.

Жилой дом площадью 215 квадратных метров.

Нежилое здание площадью 417 квадратов.

До 2018 года Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен.

Его семья держит 115 тысяч долларов наличными.

Алена Бабак уходит в отставку: главное

Евгения Кравчук добавила, что причину, почему Алена Бабак уходит с должности, она не знает. Однако известно, что министр уходит по собственному желанию. Журналист Роман Кравец в своем телеграмме сообщил, что Бабак уже написала заявление об отставке и подала его в правительство. Об отставке чиновницы вероятно должны объявить завтра, 17 января, на профильном комитете в Верховной Раде.

Ранее в интервью 24 каналу Алена Бабак подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.

Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства. Безусловно, у меня есть фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть,

– заявляла Бабак.

Она пояснила, что эти люди недовольны политикой Минрозвития, которое изменилось в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.

Больше о том, кто такая Алена Бабак – читайте в материале 24 канала.