22:00
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, сегодня
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      Денис Шмыгаль может стать новым министром развития общин и территорий

      74 Читати новину українською
      Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль / 4studio.com.ua

      Алена Бабак, занимавшая должность министра развития общин и территорий Украины, решила сложить полномочия. Вероятно ее место займет председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она рассказала, что Денис Шмыгаль экономист по образованию. На посту председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации он находится с августа 2019 года.

      Важно! Министр Алена Бабак уходит в отставку

      Что известно о Денисе Шмыгале

      43-летний Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Он закончил Львовскую политехнику и стал кандидатом экономических наук. Защитил диссертацию по региональной экономике и размещении производительных сил. Кроме того, он учился и стажировался в Германии.

      В 2000-х годах занимался бизнесом. С 2009 года работал в областной государственной администрации руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли. После 2014 года несколько лет работал заместителем областного управления Фискальной службы. Впоследствии стал вице-президентом компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка".

      Денис Шмигаль
      Денис Шмыгаль

      В января 2018 года он стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС. Предприятие принадлежит холдингу Рината Ахметова.

      Денис Шмыгаль имеет:

      • 3 земельных участка площадями 151, 458, 2200 метров квадратных. Владелицей двух из них является жена Шмыгаля.
      • Жилой дом площадью 215 квадратных метров.
      • Нежилое здание площадью 417 квадратов.
      • До 2018 года Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен.
      • Его семья держит 115 тысяч долларов наличными.

      Алена Бабак уходит в отставку: главное

      Евгения Кравчук добавила, что причину, почему Алена Бабак уходит с должности, она не знает. Однако известно, что министр уходит по собственному желанию. Журналист Роман Кравец в своем телеграмме сообщил, что Бабак уже написала заявление об отставке и подала его в правительство. Об отставке чиновницы вероятно должны объявить завтра, 17 января, на профильном комитете в Верховной Раде.

      Ранее в интервью 24 каналу Алена Бабак подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархов, которые связаны со сферой строительства.

      Думаю, что заинтересованными в том, чтобы дискредитировать мою деятельность, являются представители олигархических групп, которые относятся к сфере строительства. Безусловно, у меня есть фамилии. Однако, сейчас я бы не называла их. Понимаю, кто стоит за теми или иными группами. Почему я называю их олигархическими? Потому что это люди, которые имеют деньги и имеют или имели власть,
      – заявляла Бабак.

      Она пояснила, что эти люди недовольны политикой Минрозвития, которое изменилось в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планирования территорий и архитектурно-строительного контроля.

      Больше о том, кто такая Алена Бабак – читайте в материале 24 канала.

       

      Высокий гемоглобин: основные причины и чем это опасно
      сегодня
      45982
      Теги: Новости Украины Новое правительство Министерство развития общин и территорий Алена Бабак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:20 Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС
      Інна Жолобович 168
      сегодня , 21:05 Сколько заработали украинские разработчики в декабре – инфографика
      Ірина Полицька 51
      сегодня , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      195
      сегодня , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      454
      сегодня , 20:00 Даже в США известно, что Аваков решает по "железке"
      Сергій Лещенко 719
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук