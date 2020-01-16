Денис Шмигаль може стати новим міністром розвитку громад та територій

Альона Бабак, яка обіймала посаду міністерки розвитку громад та територій України, вирішила скласти повноваження. Ймовірно її місце посяде голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона розповіла, що Денис Шмигаль економіст за освітою. На посаді голови Івано-Франківської облдержадміністрації він перебуває з серпня 2019 року.

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Що відомо про Дениса Шмигаля

43-річний Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Він закінчив Львівську політехніку та став кандидатом економічних наук. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Крім того, він навчався і стажувався у Німеччині.

У 2000 роках займався бізнесом. Від 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі. Після 2014 року кілька років працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Згодом став віцепрезидентом компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".



Денис Шмигаль

У січні 2018 року він став директором найбільшого у регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС. Підприємство належить холдингу Ріната Ахметова.

Денис Шмигаль володіє:

3 земельні ділянки площами 151, 458, 2200 метрів квадратних. Власницею двох з них є дружина Шмигаля.

Житловий будинок площею 215 квадратних метрів.

Нежитлову будівлю площею 417 квадратів.

За 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйона гривень.

Його родина тримає 115 тисяч доларів готівкою.

Альона Бабак йде у відставку: головне

Євгенія Кравчук додала, що причину, чому Альона Бабак йде з посади, вона не знає. Однак відомо, що міністерка йде за власним бажанням. Журналіст Роман Кравець у своєму телеграмі повідомив, що Бабак вже написала заяву про відставку та подала її в уряд. Про відставку чиновниці ймовірно мають оголосити завтра, 17 січня, на профільному комітеті у Верховній Раді.

Раніше в інтерв'ю 24 каналу Альона Бабак наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархів, які пов'язані зі сферою будівництва.

Думаю, що зацікавленими в тому, щоб дискредитувати мою діяльність, є представники олігархічних груп, які відносяться до сфери будівництва. Безумовно, я маю прізвища. Проте, зараз я б не називала їх. Розумію, хто стоїть за тими чи іншими групами. Чому я називаю їх олігархічними? Бо це люди, які мають гроші й мають або мали владу,

– заявляла Бабак.

Вона пояснила, що ці люди незадоволені політикою Мінрозвитку, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.

Більше про те, хто така Альона Бабак – читайте у матеріалі 24 каналу.