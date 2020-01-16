Денис Шмигаль може стати новим міністром розвитку громад та територій
Альона Бабак, яка обіймала посаду міністерки розвитку громад та територій України, вирішила скласти повноваження. Ймовірно її місце посяде голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.
Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона розповіла, що Денис Шмигаль економіст за освітою. На посаді голови Івано-Франківської облдержадміністрації він перебуває з серпня 2019 року.
Важливо! Міністерка Альона Бабак йде у відставку
Що відомо про Дениса Шмигаля
43-річний Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Він закінчив Львівську політехніку та став кандидатом економічних наук. Захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Крім того, він навчався і стажувався у Німеччині.
У 2000 роках займався бізнесом. Від 2009 року працював у Львівській обласній державній адміністрації керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі. Після 2014 року кілька років працював заступником обласного управління Фіскальної служби. Згодом став віцепрезидентом компанії "Львівхолод" – мережі магазинів "Рукавичка".
Денис Шмигаль
У січні 2018 року він став директором найбільшого у регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС. Підприємство належить холдингу Ріната Ахметова.
Денис Шмигаль володіє:
- 3 земельні ділянки площами 151, 458, 2200 метрів квадратних. Власницею двох з них є дружина Шмигаля.
- Житловий будинок площею 215 квадратних метрів.
- Нежитлову будівлю площею 417 квадратів.
- За 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйона гривень.
- Його родина тримає 115 тисяч доларів готівкою.
Альона Бабак йде у відставку: головне
Євгенія Кравчук додала, що причину, чому Альона Бабак йде з посади, вона не знає. Однак відомо, що міністерка йде за власним бажанням. Журналіст Роман Кравець у своєму телеграмі повідомив, що Бабак вже написала заяву про відставку та подала її в уряд. Про відставку чиновниці ймовірно мають оголосити завтра, 17 січня, на профільному комітеті у Верховній Раді.
Раніше в інтерв'ю 24 каналу Альона Бабак наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархів, які пов'язані зі сферою будівництва.
Думаю, що зацікавленими в тому, щоб дискредитувати мою діяльність, є представники олігархічних груп, які відносяться до сфери будівництва. Безумовно, я маю прізвища. Проте, зараз я б не називала їх. Розумію, хто стоїть за тими чи іншими групами. Чому я називаю їх олігархічними? Бо це люди, які мають гроші й мають або мали владу,
– заявляла Бабак.
Вона пояснила, що ці люди незадоволені політикою Мінрозвитку, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.
Більше про те, хто така Альона Бабак – читайте у матеріалі 24 каналу.
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