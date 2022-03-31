Денисенко объяснил, в чем будет заключаться координация ВСУ и правоохранителей

Вооруженные Силы Украины будут координировать свою работу со стражами порядка. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко объяснил, как именно это будет происходить.

По его словам, все правоохранители будут подчиняться ВСУ. То есть, начиная от полиции и заканчивая теробороной, сообщает 24 канал.

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Все должны быть в полном ведении комендатуры в данном случае. Это полная координация действий и производится для того, чтобы не было дискоммуникации. Например, чтобы пост на Троещине имел то же понимание задачи и цели, что и пост в Теремках,

– заявил Денисенко.

По его словам, в этом случае все должны работать как единое целое, чтобы не было лишних глупостей.

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