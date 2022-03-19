Денисова посетила российских военнопленных в СИЗО
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила СИЗО, где находятся российские военнопленные.
Сегодня, 19 марта, Денисова сообщила, что посетила одно из мест несвободы, где находятся военнопленные РФ с целью проверки соблюдения их прав в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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По ее словам, во время конфиденциального общения с задержанными жалобы на ненадлежащие условия содержания, пытки и жестокое обращение не поступали.
Все военнопленные, нуждающиеся в медицинской помощи, получают ее в полном объеме. Нарушения прав военнопленных РФ не установлены,
– сообщила омбудсмен.
Согласно проверке, государством Украина обеспечено соблюдение Женевской конвенции об обращении с военнопленными при всех обстоятельствах.
Денисова посетила российских военнопленных в СИЗО / Фото из телеграма омбудсмена
Напомним, по данным Минреинтеграции Украины, по состоянию на 19 марта в Украине официально насчитано 562 российских военнопленных.
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