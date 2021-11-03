Денисова встретилась с матерью и возлюбленной Саакашвили

Людмила Денисова встретилась с нардепом Елизаветой Ясько и Гиули Аласанией – матерью Михеила Саакашвили. Темой разговора стало состояние здоровья политика, который голодает уже 34-й день.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова заявила, что госпожа Аласания очень обеспокоена состоянием здоровья сына, который за время голодовки потерял 20 килограммов веса. Длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Саакашвили.

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Скачки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михеила,

– заявила Денисова.

В то же время уже удалось сделать все возможные тесты. Сейчас осталось ждать их результатов.

Денисова призвала руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.

Политик подчеркнула, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Кроме того, Денисова призвала иностранные государства и международные организации решительно отреагировать на ситуацию с Саакашвили и осудить действия должностных лиц Грузии.

Ясько прокомментировала состояние Саакашвили

Ясько навестила любимого в тюрьме.

Политик заявила, что его состояние ухудшается ежедневно. Сейчас Саакашвили держится. В то же время его голодание не может продолжаться постоянно.

Ясько призналась, что "мне больно на него смотреть".

Ранее политик также охарактеризовала состояние Саакашвили как "критическое".

По словам Ясько, тогда Саакашвили заметил, что "его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа".

Сообщение Денисовой:

Встретилась с матерью гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеила Саакашвили госпожой Гиули Аласания, а также с его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.

Госпожа Аласания обеспокоена состоянием здоровья сына, который на сегодня голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса.

Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила.

Скачки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михеила. Наконец сегодня были сделаны все возможные тесты, результаты которых мы ожидаем.

Призываю руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.

В очередной раз подчеркиваю, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Призываю иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, которые нарушают права гражданина Украины Михеила Саакашвили и добиваться от грузинских властей восстановить его права на оказание медицинской помощи.