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Денисова просит омбудсмена РФ лично проверить условия содержания Сенцова

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Денисова просит омбудсмена РФ лично проверить условия содержания Сенцова
Денисова просит омбудсмена РФ лично проверить условия содержания Сенцова / Фото из открытых источников

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову и Консульство Украины в России лично проверить условия содержания и предоставление медицинской помощи незаконно заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом сообщает пресс-служба Денисовой.

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Я обеспокоена соблюдением прав гражданина Украины Олега Сенцова, осужденного на территории Российской Федерации,
– говорится в обращении.

Уполномоченный из-за объявления бессрочной голодовки Сенцовым просит Татьяну Москалькову лично проверить условия содержания и возможность предоставления Олегу Сенцову медицинской помощи.

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Кроме того, Людмила Денисова направила обращение к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с просьбой поручить Консульству Украины в Екатеринбурге в РФ осуществить визит в исправительное учреждение, где сейчас находится Сенцов для проверки условий содержания и оказания ему медицинской помощи.

К слову, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что прогресса от России в вопросе освобождения заложников, а также поиска пропавших без вести на Донбассе нет.

Напомним, незаконно осужденный в России Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Кто такой Олег Сенцов? Это украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, где был задержан ФСБ России по подозрению в терроризме. Через некоторое время Сенцова перевезли в следственный изолятор в Москву. В августе 2015 он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Обмен пленными
Источник: 24 Канал
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