Денісова просить омбудсмена РФ особисто перевірити умови тримання Сенцова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить уповноважену з прав людини РФ Тетяну Москалькову і Консульство України у Росії особисто перевірити умови тримання і медичну допомогу незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє прес-служба Денісової.

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Я стурбована дотриманням прав громадянина України Олега Сенцова, засудженого на території Російської Федерації,

– йдеться у зверненні.

Уповноважений через оголошення про безстрокове голодування Сенцова просить Тетяну Москалькову особисто перевірити умови тримання та можливість надання Олегу Сенцову медичної допомоги.

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Крім того, Людмила Денісова надіслала звернення до Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з проханням доручити Консульству України у Єкатеринбурзі в РФ здійснити візит до виправного закладу, де зараз перебуває Сенцов для перевірки умов тримання та надання йому медичної допомоги.

До слова, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що прогресу від Росії у питанні звільнення заручників, а також пошуку зниклих безвісти на Донбасі немає.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.