Мало кто знает, это правильно, – Зеленский о сотнях освобожденных километров

Президент Зеленский заявил, что Силы обороны освободили некоторые оккупированные россиянами территории. Он отметил, что об этом мало кто знает.

Речь идет о 300 квадратных километрах. Об этом президент Украины сообщил в интервью AFP, опубликованном 22 февраля.

Что происходит на Юге?

На момент записи интервью Зеленский подтвердил, что освобождено 300 квадратных километров.

Это очень много километров. Я и командование поздравляю, и, безусловно, военных – они молодцы. Там очень непросто, и погода меняла темпы продвижения,

– отметил президент.

Он отметил, что среднее звено россиян боится докладывать до сих пор, что там у них происходит.

"На их картах там территория, которую они якобы контролируют, а если честно – уже нет", – подчеркнул Зеленский.

Также он сказал, что об освобождении территорий не знают даже украинские обозреватели. На уточняющий вопрос журналистки, что аналитики Deep State этого наступления не отражают, он добавил:

Мало кто знает, что там действительно происходит. Это правильно.

В то же время Зеленский отметил, что решение об операции не было связано с отключением Starlink у россиян. Но, когда это произошло, ВСУ воспользовались ситуацией.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ подтвердил большие проблемы россиян из-за массовых отключений Starlink на фронте еще 5 февраля.

Что известно о наступлении ВСУ?