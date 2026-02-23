Мало кто знает, это правильно, – Зеленский о сотнях освобожденных километров
- Президент Зеленский заявил, что Силы обороны освободили 300 квадратных километров оккупированных территорий, о чем мало кто знает.
- Зеленский отметил, что российские средние звенья боятся докладывать об этом, и что решение об операции не было связано с отключениями Starlink.
Президент Зеленский заявил, что Силы обороны освободили некоторые оккупированные россиянами территории. Он отметил, что об этом мало кто знает.
Речь идет о 300 квадратных километрах. Об этом президент Украины сообщил в интервью AFP, опубликованном 22 февраля.
Что происходит на Юге?
На момент записи интервью Зеленский подтвердил, что освобождено 300 квадратных километров.
Это очень много километров. Я и командование поздравляю, и, безусловно, военных – они молодцы. Там очень непросто, и погода меняла темпы продвижения,
– отметил президент.
Он отметил, что среднее звено россиян боится докладывать до сих пор, что там у них происходит.
"На их картах там территория, которую они якобы контролируют, а если честно – уже нет", – подчеркнул Зеленский.
Также он сказал, что об освобождении территорий не знают даже украинские обозреватели. На уточняющий вопрос журналистки, что аналитики Deep State этого наступления не отражают, он добавил:
Мало кто знает, что там действительно происходит. Это правильно.
В то же время Зеленский отметил, что решение об операции не было связано с отключением Starlink у россиян. Но, когда это произошло, ВСУ воспользовались ситуацией.
Обратите внимание! Генштаб ВСУ подтвердил большие проблемы россиян из-за массовых отключений Starlink на фронте еще 5 февраля.
Что известно о наступлении ВСУ?
ВСУ продвигаются на Запорожье. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что украинские силы на Гуляйпольском направлении деоккупировали 300 квадратных километров, используя тактику "малых клещей" для улучшения оборонительных позиций.
В частности, сообщалось, что в период с 11 по 15 февраля ВСУ освободили 201 квадратный километр. Тогда отмечалось, что это стало самым большим продвижением за последние 2,5 года.
В то же время Зеленский в интервью BBC объяснил, что Украина не может начать масштабное контрнаступление из-за значительного численного превосходства армии России, которая может привести к большим жертвам.