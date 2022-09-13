Возвращение населенных пунктов к нормальной повседневной жизни будет происходить поэтапно. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Советник отметил, что сегодня есть два основных подразделения МВД, которые привлечены на деоккупированные территории – ГСЧС и Национальная полиция.

У полиции есть две ключевые задачи: первая – установление порядка и контроля, вторая – это сбор всей доказательной базы совершения военных преступлений солдатами россии. Этому уделяется достаточно большое внимание, потому что мы однозначно должны повторить "Нюрнбергский процесс",

– объяснил Смирнов.

По его словам, Украина собирает доказательную базу, которую впоследствии передадут либо в Международный трибунал, либо в Международный уголовный суд.

"Для этого мы все фиксируем и общаемся с жителями, собираем доказательства и т.д. Это если мы говорим о Нацполиции. А для ГСЧС в первую очередь – пиротехники, которые сейчас проводят много мероприятий по гуманитарному разминированию основных дорог, территорий населенных пунктов и домов для обнаружения взрывоопасных предметов", – добавил чиновник.

Он указал, что на сегодняшний день пока не идет речь о разминировании лесопосадок и полей.

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