Повернення населених пунктів до нормального повсякденного життя відбуватиметься поетапно. Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Радник зазначив, що на сьогодні є два основні підрозділи МВС, які залучені на деокуповані території – ДСНС та Національна поліція.

У поліції є дві ключові задачі: перша – встановлення порядку й контролю, друга – це збір всієї доказової бази вчинення воєнних злочинів солдатами росії. Цьому приділяється достатньо велика увага, тому що ми однозначно повинні повторити "Нюрнберзький процес",

– пояснив Смірнов.

За його словами, Україна збирає доказову базу, яку згодом передадуть або до Міжнародного трибуналу, або ж у Міжнародний кримінальний суд.

"Для цього ми все фіксуємо і спілкуємось з мешканцями, збираємо докази тощо. Це якщо ми говоримо про Нацполіцію. А для ДСНС першочергово – піротехніки, які зараз проводять багато заходів щодо гуманітарного розмінування основних доріг, територій населених пунктів та будинків для виявлення вибухонебезпечних предметів", – додав чиновник.

Він вказав, що на сьогодні поки не йде мова про розмінування лісопосадок та полів.

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