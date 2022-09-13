Повернення населених пунктів до нормального повсякденного життя відбуватиметься поетапно. Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Радник зазначив, що на сьогодні є два основні підрозділи МВС, які залучені на деокуповані території – ДСНС та Національна поліція.
У поліції є дві ключові задачі: перша – встановлення порядку й контролю, друга – це збір всієї доказової бази вчинення воєнних злочинів солдатами росії. Цьому приділяється достатньо велика увага, тому що ми однозначно повинні повторити "Нюрнберзький процес",
– пояснив Смірнов.
За його словами, Україна збирає доказову базу, яку згодом передадуть або до Міжнародного трибуналу, або ж у Міжнародний кримінальний суд.
"Для цього ми все фіксуємо і спілкуємось з мешканцями, збираємо докази тощо. Це якщо ми говоримо про Нацполіцію. А для ДСНС першочергово – піротехніки, які зараз проводять багато заходів щодо гуманітарного розмінування основних доріг, територій населених пунктів та будинків для виявлення вибухонебезпечних предметів", – додав чиновник.
Він вказав, що на сьогодні поки не йде мова про розмінування лісопосадок та полів.
Деокупація Харківщини: що відомо
- Збройні Сили України звільнили від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів Харківщини. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300. Приблизно 150 тисяч українців стали вільними від окупації.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклію. 9 вересня Нацгвардія повідомила, що вдалось звільнити село Волохів Яр;
- 11 вересня ЗСУ звільнили Нову Гусарівку, що біля Балаклії. Українські герої також звільнили місто Куп'янськ. Село Савинці та Мартове теж повернулися під контроль України.
- Згодом українські захисники повернули під контроль України ще 2 села: Василенкове та Артемівку. 11 вересня президент підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити селище Чкаловське;
- Згодом, 107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини продемонструвала, що український стяг встановили й у Великій Комишувасі, а також у Козачій Лопані.
- Після звільнення Ізюму стало відомо, що росіяни вбили щонайменше 1000 місцевих, а 80% міста зруйнували.
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