Говорить о бегстве россиян из Херсона еще рано: какие сценарии они готовят
Источник:фейсбук Ивана Киричевского
Развитие ситуации по Херсону вижу так. 1. Даже если оккупанты действительно вывезли из города памятники Ушакову и Суворову, как раз из списка "на эвакуацию" от российских "военкоров", это отнюдь не означает, что россияне готовятся к бегству из Херсона.
Радость преждевременна
Россияне – на то они и орки, что у них сдвинутое как чувство символизма, так и чувство рационального. Поэтому "сигнал" их готовности к отступлению из Херсона стоит искать только тогда, когда оккупанты займутся чем-то более "фундаментальным".
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К примеру, начнут выводить из строя мощности местной железной дороги, которой "рулят" коллаборанты. И объекты Херсонского морского порта, где тоже коллаборанты "правят бал". Ну и пожалуй наиболее характерно – когда рашисты начнут уничтожать при побеге элеваторы, которые используются для перевалки ворованного зерна.
Поскольку у россиян есть "план-максимум" по подрыву Каховской ГЭС и экологической катастрофе на юге Украины, значит, есть и "план-медиум", как превратить в руины и пустыню Херсон как важный аграрный и индустриальный центр.
"Гениальные" идеи2. Успех кампании по освобождению Херсона одинаковым образом зависит как от действий ВСУ на суше, так и от успеха "войны на коммуникациях", которую сейчас ведут наши защитники.
В активе наших защитников – филигранно выведенные из строя мосты, на которых "висела" логистика рашистов на Херсонском плацдарме. Но в ответ рашисты нашли "нелинейные" решения, как и дальше поставлять ресурсы своим подразделениям на другой берег Херсонщины.
Решение сложить "мост-дублер" из краденых барж у Антоновского моста выглядит довольно специфически, как раз из "инженерной" практики газовиков "Газпрома". А кто подсказал оккупантам, что у Каховской ГЭС нужно затопить вагоны как "фундамент" для новой переправы, – вообще сложно предположить.
И это при том, что, например, возле Купянска российским военным понадобилось до двух недель для развертывания "штатного" железнодорожного понтонного моста, который в нормальном режиме должен раскладываться за несколько часов.
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Если же россияне действительно постараются навязать сценарий уличных боев за Херсон, то очевидно, что оккупанты будут "цепляться" в частности за причалы Херсонского речного и морского портов.
Тем более были сообщения о том, что рашисты украли не менее десятка больших барж для перевалки зерна у одной логистической компании. И очевидно, что не все эти суда пошли на "переправу-дублера" у Антоновского моста.
Похоже, на этот случай Силы обороны готовят свой контрход. Намеки на это в открытом доступе есть. Но я их пока расшифровывать не буду, по принципу "не навреди".3. Со сценариями возможного подрыва Каховской ГЭС существует настолько плотное поле неопределенности, что действительно сложно конкретно предположить – а при каком сценарии событий на фронте россияне таки отважатся на преступление?
Три сценария для Херсона
Ведь в нашем пространстве сейчас вращается сразу несколько прогнозов, которые могут пойти дальше после возможного подрыва Каховской ГЭС.
- "Катастрофический" – россиянам удается полностью разрушить дамбу, сброс воды произойдет максимум за два часа, и именно при этом варианте событий ожидается почти мгновенное подтопление нескольких десятков населенных пунктов, учитывая Херсон. Именно из этого варианта Херсонская ОВА уже озвучила рекомендации для жителей временно оккупированного областного центра.
- Но ведь в наших СМИ звучал и "умеренный" вариант – если россияне даже смогут взорвать дамбу полностью, сброс воды будет происходить медленно, в течение 4 – 5 суток. И в таком случае масштаб возможного подтопления не будет катастрофичен настолько, как это ожидается.
- В конце концов, глава Главного управления розыдки Минобороны Украины Кирилл Буданов озвучил и "лайт" вариант – по состоянию на данный момент российские оккупанты на самом деле не смогли заминировать дамбу Каховской ГЭС так, чтобы полностью ее взорвать. Поэтому возможны скорее частичные разрушения – например, выход из строя судоходного шлюза на выход из Днепра в Черное море.
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"Дерево вариантов" оккупантов
Очевидно, что схожее "дерево вариантов" для себя строили и рашисты. Но ведь его содержания мы не знаем. Поэтому с одинаковой вероятностью можем предполагать сразу два противоположных варианта.
Первый – что россияне надеются полностью взорвать дамбу Каховской ГЭС, выведя так из строя Запорожскую АЭС и Северо-Крымский канал и вообще запустить сценарий экологической катастрофы на юге Украины. Тогда действительно Кремль может пойти на такой сценарий, когда перед ним будет маячить потеря Крыма, и "модус операнди" будет "либо пан, либо пропал".
И в то же время второй вариант – орки понимают, что не смогут полностью взорвать дамбу Каховской ГЭС. И максимум, на что хватит, – это создать "естественный рубеж", чтобы задержать продвижение ВСУ для дальнейшей деоккупации Херсонщины с выходом на админграницу Крыма.
4. Допускаю, что военно-политическое руководство Украины в ближайшее время может осуществить новую коррекцию стратегии по освобождению Херсона. Чтобы не дать оккупантам зайти в вариант уличных боев. Какой может быть конфигурация – судить не возьмусь. Пока так.
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