Как "уход" россиян из Херсона может повлиять на дальнейшие боевые действия

Отступление россиян из Херсона было подтверждено 9 ноября в Министерстве обороны России. В частности, Сергей Суровикин заявил, что оккупанты отходят на левый берег Днепра из-за "проблем с поставками".

При пересечении реки Днепр войско захватчиков будет очень уязвимо, что может сыграть на руку ВСУ. Такие предположения высказали в британской разведке.

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Что ожидать от отступления россиян из Херсона

В Министерстве обороны Великобритании проанализировали решение россиян об "уходе" из Херсона. Напомним, что командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин накануне объявил об "отступлении" войск на оборонные позиции вдоль реки Днепр.

Однако украинское командование не советует делать преждевременные выводы, ведь это может быть очередной ловушкой россиян. В британской разведке сообщают, что россияне разрушили мосты и заминировали объекты при выходе из Херсона.

Такими действиями они пытаются замедлить украинских защитников. В Великобритании подчеркивают, что потеря россиянами правого берега помешает им проложить сухопутный мост в Одессу.

Кроме того, из-за ограниченного количества путей отступления войско оккупантов будет уязвимо при пересечении Днепра. Вероятно, переправа россиян на левый берег займет несколько дней.

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"Отступление" россиян может быть очередной хитростью

Командир отдельной группы аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, известный также по позывному "Мадяр", считает, что пребывание в городе очень опасно для херсонцев. По его мнению, после полного освобождения Херсона оккупанты попытаются сравнять его с землей.

Левый берег Днепра может стать оборонным плацдармом для захватчиков, откуда они будут бить артиллерией по городу. "Сделает (враг – 24 канал) жестче, чем с Мариуполем", – предположил Роберт Бровди.

Военный призвал гражданских немедленно уехать из Херсона. Город расположен южной стороной вдоль берега Днепра, поэтому он будет как на ладони у оккупантов.

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