В обмен за голоса на псевдореферендуме россияне предлагали людям "военную форму" на детей

С момента проведения псевдореферендумов прошло несколько недель. И сейчас появляются все новые детали. К примеру, стало известно, чем оккупанты пытались поощрять людей к голосованию.

Украинские военные проводят результативное контрнаступление. На освобожденных от оккупантов территориях Херсонщины их ждали интересные находки.

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В штаб-квартире оккупантов была детская "военная форма"

В деоккупированных населенных пунктах Херсонщины сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия. В ходе них сотрудники СБУ обнаружили очередную штаб-квартиру оккупантов. Она располагалась в селе Новоалександровка.

Неудивительно, что для размещения оккупанты выбрали сельский совет. Он стал своеобразной базой, которую использовали для проведения так называемого "референдума". Правоохранители обнаружили не только агитационные материалы. Среди находок была большая партия детской одежды. Причем не обычной, а в стиле милитари. Таким образом, оккупанты пытались заманить на псевдореферендум жителей области. Кроме того, для привлечения к голосованию использовали и продукты.

СБУ обнаружила вещи, которыми на "референдумах" хотели подкупить жильцов / Фото СБУ

В СБУ сообщили, что раздачей одежды и продуктов враг не ограничился. Тех, кто выразил несогласие, ожидали угрозы и махинации. Так, вместе с коллаборантами среди домов мирных жителей ходили еще двое вооруженных российских военных. Если дверь дома люди не открывали, то оккупанты просто засчитывали всех зарегистрированных по этому адресу как тех, кто отдал голос "За".

Отметим, что российские военные отлично понимают, что им придется отступать. Поэтому на временно оккупированных территориях они продолжают совершать преступления.

Хотят вывезти украинских детей в Россию

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что гауляйтеры города и других временно оккупированных территорий Запорожья и Херсона уже разработали план. Согласно ему, украинских детей из захваченных населенных пунктов могут вывезти либо в Крым, либо в Россию. Уже даже пришла просьба подготовить места в школах страны-агрессорки.

Например, приспешники Кремля из Херсона уже просят разрешения на организацию выезда. Детей с временно оккупированных территорий Юга после этого будут размещены в российских учебных заведениях.

В Мелитополе с этим не слишком торопятся. Там только анонсировали "путешествие" маленьких украинцев в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград. Какова будет их дальнейшая судьба после похищения – не знает никто.

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