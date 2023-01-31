Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой, – Буданов
Источник:The Washington Post
Вооруженные Силы Украины могут вернуть временно оккупированный Крым уже летом 2023 года. Для этого необходимо приложить много усилий.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас Россия будет сосредоточена на оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.
Важно Украина сможет вернуть Крым: Залужный назвал условие
Крым могут вернуть в 2023 году
Буданов подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы к этому лету Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, толкнет ли деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава ГУР ответил, что нет.
Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится,
– отметил он.
Буданов добавил, что Россия – это страна, от которой можно ожидать многого, но не "откровенного идиотизма". Он считает, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению страны-агрессора, а к ее распаду.
Деоккупация Крыма: что известно
- Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, если продвинется на несколько километров вглубь фронта.
- Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины. По его словам, Украина не будет в безопасности пока российские военные на Крымском полуострове.
- К тому же, генерал Бен Ходжес убежден, что Украина к осени сможет вернуть Крым. В определенных условиях россияне могут оказаться на полуострове в безвыходном положении.
- Недавно Кирилл Буданов рассказал, что Крым будет возвращен комбинированным путём: и силой, и дипломатией. По его словам, без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках.
- Россияне готовятся к обороне Крыма и перебрасывают туда военную технику. В сети опубликовали соответствующие фото и видео.
- Кстати, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что временно оккупированный полуостров станет природным котлом для российской армии. Всем войскам, которые туда заходили, не удавалось нормально покинуть Крым.