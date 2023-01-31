Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой, – Буданов

Вооруженные Силы Украины могут вернуть временно оккупированный Крым уже летом 2023 года. Для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас Россия будет сосредоточена на оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Крым могут вернуть в 2023 году

Буданов подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы к этому лету Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, толкнет ли деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава ГУР ответил, что нет.

Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится,

– отметил он.

Буданов добавил, что Россия – это страна, от которой можно ожидать многого, но не "откровенного идиотизма". Он считает, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению страны-агрессора, а к ее распаду.

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