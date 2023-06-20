Отгуляем в Крыму, – Резников убежден, что будет праздновать день рождения на полуострове

Алексей Резников уверен, что следующий свой день рождения будет праздновать в украинском Крыму. Он уверен, что к тому времени Украина сможет деоккупировать полуостров.

Об этом министр обороны заявил в интервью. Следующий день рождения Резников будет праздновать 18 июня 2024 – ему исполнится 58 лет.

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Резников уверен, что следующий день рождения будет праздновать в Крыму. Более того, он надеется, что в будущем на празднование присоединятся и лидеры стран-партнеров.

Министр рассказал, что на встрече в формате "Рамштайн" Ллойд Остин заранее поздравил коллегу с праздником. Он намекнул, что Резников мог бы пригласить министров обороны на ужин.

Ллойд Остин, уже прощаясь, заранее поздравил меня с грядущим моим днем рождения. Говорит: "Мы все, присутствующие здесь министры обороны, желаем всего хорошего. Но ты должен понимать, что ты всех министров должен пригласить на ужин". Я говорю: "Принимается". Поэтому я думаю, что следующий ужин и мой день рождения мы отгуляем в Крыму,

– поделился Резников.

Кроме того, министр планирует отпраздновать в Крыму и свадьбу. Резников в 2020 году зарегистрировал брак на административной границе с оккупированным полуостровом. Тогда он пообещал жене, что настоящую свадьбу отпразднуют в деоккупированном Крыму. Резников в шутку отметил, что еще не определился с местом – Ялта или Феодосия, но уверен – это будет замечательно.

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