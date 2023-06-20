Про це міністр оборони заявив в інтерв'ю. Наступний день народження Резніков святкуватиме 18 червня 2024 року – йому виповниться 58 років.
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Весілля й день народження відгуляємо в Криму
Резніков впевнений, що наступний день народження святкуватиме у Криму. Ба більше, він сподівається, що у майбутньому на святкування приєднаються й лідери країн-партнерів.
Міністр розповів, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" Ллойд Остін заздалегідь привітав колегу зі святом. Він натякнув, що Резніков міг би запросити міністрів оборони на вечерю.
Ллойд Остін, вже прощаючись, заздалегідь привітав мене з прийдешнім моїм днем народження. Каже: "Ми всі, присутні тут міністри оборони, бажаємо всього хорошого. Але ж ти маєш розуміти, що ти всіх міністрів маєш запросити на вечерю". Я кажу: "Приймається". Тому я думаю, що наступну вечерю і мій день народження ми відгуляємо в Криму,
– поділився Резніков.
Окрім того, міністр планує відсвяткувати у Криму й весілля. Резніков у 2020 році зареєстрував шлюб на адміністративному кордоні з окупованим півостровом. Тоді він пообіцяв дружині, що справжнє весілля відсвяткують в деокупованому Криму. Резніков жартома зазначив, що ще не визначився з місцем – Ялта чи Феодосія, але впевнений – це буде гарно.
На шляху до деокупації: де наступають ЗСУ
- Протягом останніх двох тижнів ЗСУ почали активні наступальні дії на Півдні України. В Міноборони підтвердили вже звільнення 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
- За словами Ганни Маляр, ЗСУ змогли просунутися углиб на 7 кілометрів. Загальна площа звільнених територій за останні тижні – близько 113 квадратних кілометрів.
- Генштаб підтвердив, що наступ триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Під час наступальних операцій ЗСУ мали частковий успіх.