Про це міністр оборони заявив в інтерв'ю. Наступний день народження Резніков святкуватиме 18 червня 2024 року – йому виповниться 58 років.

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Весілля й день народження відгуляємо в Криму

Резніков впевнений, що наступний день народження святкуватиме у Криму. Ба більше, він сподівається, що у майбутньому на святкування приєднаються й лідери країн-партнерів.

Міністр розповів, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" Ллойд Остін заздалегідь привітав колегу зі святом. Він натякнув, що Резніков міг би запросити міністрів оборони на вечерю.

Ллойд Остін, вже прощаючись, заздалегідь привітав мене з прийдешнім моїм днем народження. Каже: "Ми всі, присутні тут міністри оборони, бажаємо всього хорошого. Але ж ти маєш розуміти, що ти всіх міністрів маєш запросити на вечерю". Я кажу: "Приймається". Тому я думаю, що наступну вечерю і мій день народження ми відгуляємо в Криму,

– поділився Резніков.

Окрім того, міністр планує відсвяткувати у Криму й весілля. Резніков у 2020 році зареєстрував шлюб на адміністративному кордоні з окупованим півостровом. Тоді він пообіцяв дружині, що справжнє весілля відсвяткують в деокупованому Криму. Резніков жартома зазначив, що ще не визначився з місцем – Ялта чи Феодосія, але впевнений – це буде гарно.

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